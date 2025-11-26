一杯珍奶就開心！三大星座知足常樂…不羨慕別人、錢夠用就好

有些人可能永遠不會滿足，而有些人就很容易滿足，並且每天都活的很快樂，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「好容易滿足」！？

第三名：天秤座

天秤座認為最重要的事情就是內心的感受，如果是舒適的，那生活這樣就很好了，他們喜歡簡單幸福，而他們的滿足就是來自於舒適。

第二名：巨蟹座

巨蟹座覺得平平凡凡過生活就很好了，不太會去追求太多的慾望，只要對他們好，他們就很滿足了，而且必定會雙倍的回報給別人。

第一名：雙魚座

雙魚座很容易被滿足，他們認為事事都能循環漸進，一定會越來越好，手邊有什麼就用什麼，不會去羨慕他人生活，只要自己夠用就好了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。