「三星座男」天生撩妹高手…甜言蜜語張口就來、魅力無法擋

旺好運／ 旺好運
撩妹示意圖。圖/AI生成
懂得調情的人，總是能讓生活多一些情趣，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「有夠會調情」！？

第三名：雙魚座

雙魚座是情場高手，他們總是知道對方在想什麼，一下子就能把兩人的距離拉近，甜言蜜語絕對是他們擅長的伎倆之一。

第二名：天蠍座

天蠍座很喜歡調情，尤其讓別人摸不著頭緒，會讓他們非常有成就感，該陽剛的時候陽剛，該溫柔的時候溫柔，他們拿捏得恰到好處。

第一名：射手座

射手座的男生是很有自信的，他們很會聊天，而且也很懂得如何散發魅力，他們認為調情是一種樂趣，是證明自己價值的活動方式。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

