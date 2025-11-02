耳朵超硬！三星座不聽勸 摩羯只信自己、第一名「不懂轉念」

溝通是很重要的事情，有些人可以聽取意見並吸收，但有些人就是無法去理解與接納，讓我們一起來看看「這些星座」真的「非常不聽勸」！？

第三名：天蠍座

天蠍座純粹屬於討厭被教育，他們想幹嘛就幹嘛，別人給的意見也只是聽聽罷了，他們只追求自己在意的事情，其他的聲音都裝耳邊風。

第二名：摩羯座

摩羯座通常就是只相信自己，是非常獨立的性格，因為他們認為任何阻礙都一定能克服，只要穩步踏實，再加上自己的實力，是打不倒他們的。

第一名：金牛座

金牛座就是很固執，他們不聽勸，通常都是因為還在思考或是尚未準備好，而且加上他們的反應速度很慢，就是要多給他們一些時間去吸收。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。