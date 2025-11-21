什麼都吃「絕不吃虧」三星座！天蠍不意外、他一臉老實其實很心機

有時候被人佔便宜，心情總是沒那麼好受，讓我們一起來看看「這些星座」就是「絕不吃虧」！？

第三名：摩羯座

摩羯座非常有頭腦，他們很清楚自己要的是什麼，生活上的一切都在他們掌控中，若生活中有那麼一點差錯或吃虧，他們是非常不允許的。

第二名：金牛座

金牛座性格偏老實且務實，但他們還是有心機的一面，這是為了保護自己，他們不會去賣弄心機，但會運用它來不讓自己吃虧。

第一名：天蠍座

天蠍座的頭腦很聰明，而且手段也很高招，精算於各種事情，這些都是為了不讓自己吃虧，一旦有所損失，他們可是會全力爭取回來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。