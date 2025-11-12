快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

冷靜應對+高情商！「四種面相」大老婆總能擊退情場小三

旺好運／ 旺好運
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

當感情出現「第三者」時，妳會怎麼辦？旺好運分享以下4個面相的女人，她們就是可以輕易擊敗小三的大老婆。

打敗小三面相一：額高顴高

額頭高、顴頭骨高的女人非常有氣勢，遇到情敵也不會輕易退讓，勇於爭到最後。

打敗小三面相二：眼尾向上

眼尾向上、眼神犀利的女人觀察力強，遇到情敵不會自慌陣腳，會仔細分析對手的優、缺點，找出突破口。

打敗小三面相三：鼻樑挺直

鼻樑挺直的女人意志力強，就算感情有任何狀況都會冷靜找出方法，與情敵過招。

打敗小三面相四：嘴大上揚

若嘴巴大、嘴角上揚的女人，表示做事光明磊落、積極樂觀，對抗情敵往往都是勝利的一方。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小三 面相
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

想跳槽？三大生肖年底有新工作機緣...豬越換越好、他斜槓賺錢

太自我？「3星座」最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

上班也談戀愛！最愛辦公室曖昧的「3生肖」曝光

小綿羊變女強人！3生肖女婚後性格大翻轉 她讓伴侶又敬又愛

相關新聞

冷靜應對+高情商！「四種面相」大老婆總能擊退情場小三

當感情出現「第三者」時，妳會怎麼辦？旺好運分享以下4個面相的女人，她們就是可以輕易擊敗小三的大老婆。

2026馬年「雙火極旺」容易燒出爛桃花、三動物當心車關血光災

隨著農曆丙午年的到來，天干丙火與地支午火相互疊加，使得2026年的整體氣場動能呈現雙火極旺的強勁狀態，催動著個人內在與關係的劇烈轉化。

2026馬年生肖排行榜！3動物工作壓力山大、第一名財運旺盛

今年即將邁入尾聲，2026年12生肖的運勢將會有什麼改變呢？命理專家小孟老師在YouTube發佈影片，分享2026馬年生肖排行榜，快來看看你的生肖排在第幾名吧！

每日星座運勢／獅子發揮個人的專業 取得大家認同

2025-11-12牡羊座短評：切忌濫交朋友。【整體運】朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失

小綿羊變女強人！3生肖女婚後性格大翻轉 她讓伴侶又敬又愛

許多女性在婚前婚後的性格會出現微妙變化，有些人婚前溫柔靦腆，但婚後卻展現出令人意想不到的強勢一面。「搜狐網」點名3個生肖女，在婚後會從「溫柔婉約」轉變為「霸氣女王」，不僅不再任人擺布，更懂得掌握婚姻的主導權。

上班也談戀愛！最愛辦公室曖昧的「3生肖」曝光

辦公室戀情常讓許多人卻步，或許是因為關係距離過於接近，顯得雙方似乎都活在對方的監視之下，但有幾個生肖卻是逆流而上，完全不排斥辦公室戀情的發生，一起來看看是哪幾個生肖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。