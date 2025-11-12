冷靜應對+高情商！「四種面相」大老婆總能擊退情場小三

當感情出現「第三者」時，妳會怎麼辦？旺好運分享以下4個面相的女人，她們就是可以輕易擊敗小三的大老婆。

打敗小三面相一：額高顴高

額頭高、顴頭骨高的女人非常有氣勢，遇到情敵也不會輕易退讓，勇於爭到最後。

打敗小三面相二：眼尾向上

眼尾向上、眼神犀利的女人觀察力強，遇到情敵不會自慌陣腳，會仔細分析對手的優、缺點，找出突破口。

打敗小三面相三：鼻樑挺直

鼻樑挺直的女人意志力強，就算感情有任何狀況都會冷靜找出方法，與情敵過招。

打敗小三面相四：嘴大上揚

若嘴巴大、嘴角上揚的女人，表示做事光明磊落、積極樂觀，對抗情敵往往都是勝利的一方。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。