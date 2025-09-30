海闊天空！3星座秋冬「危機變轉機」...水瓶轉念能轉運、他直面挫折

在人生中，遇到危機不一定就是終點，只要繼續往前跑，總會迎來轉機。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬之際危機變轉機的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 牡羊座／病痛來襲 重視健康

牡羊座會以為自己底子好，並不是很重視健康，可是過去種種累積還是會反噬，秋冬一開始會有一些小病小痛，這時候千萬不要拖延，要趕快就醫，只要盡早就醫調整作息，可以透過此次機會徹底解決身體的問題。

TOP2 水瓶座／接受考驗 反轉人生

水瓶座在此段時間內會很受挫折，很多事情沒辦法如計畫中發展，工作上的項目或親子問題都會在秋冬之際接受考驗，轉運的方法就是改變自身的想法，不一定要轉換跑道，有時候只要轉換念頭，就可以反轉人生了。

TOP1 雙魚座／直面挫折 淬鍊成鋼

雙魚座今年會面對經濟上的考驗，千萬不要有賭一把的念頭，有多少錢才就做多少投資，如果已經有財務危機，不要逃避，而是去好好檢視財務狀況，人生沒有跨不過的坎，任何危機都能解決。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。