快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

海闊天空！3星座秋冬「危機變轉機」...水瓶轉念能轉運、他直面挫折

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個秋冬之際危機變轉機的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個秋冬之際危機變轉機的星座。圖／AI生成

在人生中，遇到危機不一定就是終點，只要繼續往前跑，總會迎來轉機。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬之際危機變轉機的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 牡羊座／病痛來襲 重視健康

牡羊座會以為自己底子好，並不是很重視健康，可是過去種種累積還是會反噬，秋冬一開始會有一些小病小痛，這時候千萬不要拖延，要趕快就醫，只要盡早就醫調整作息，可以透過此次機會徹底解決身體的問題。

TOP2 水瓶座／接受考驗 反轉人生

水瓶座在此段時間內會很受挫折，很多事情沒辦法如計畫中發展，工作上的項目或親子問題都會在秋冬之際接受考驗，轉運的方法就是改變自身的想法，不一定要轉換跑道，有時候只要轉換念頭，就可以反轉人生了。

TOP1 雙魚座／直面挫折 淬鍊成鋼

雙魚座今年會面對經濟上的考驗，千萬不要有賭一把的念頭，有多少錢才就做多少投資，如果已經有財務危機，不要逃避，而是去好好檢視財務狀況，人生沒有跨不過的坎，任何危機都能解決。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

這些星座好為人師...魔羯沒人問硬要教、這星座喊「為你好」

3星座年紀越大越懂得「愛自己」...天蠍變柔軟、他理解世事無常

社交圈小沒關係！「3大星座」朋友雖少 獨處時光卻超級快樂自在

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

相關新聞

海闊天空！3星座秋冬「危機變轉機」...水瓶轉念能轉運、他直面挫折

在人生中，遇到危機不一定就是終點，只要繼續往前跑，總會迎來轉機。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬之際危機變轉機的星座，請參考太陽、上升星座。

佔有慾最強！四生肖超愛吃醋…「2動物」伴侶和別人說話就爆炸

在男女關係出現妒忌的感覺，就是「吃醋」，有些佔有慾強的人，吃起醋來的威力更強大～旺好運分享，以下4個生肖在感情裡都是眼裡容不下一粒沙，平時要注意避嫌啊！

每日星座運勢／牡羊多參加團隊活動 可提升愛情運

2025-09-30牡羊座短評：熱情高漲，充滿活力的一天。【整體運】信心滿滿，因沒有壓力而感到異常輕鬆，能享受到工作的快樂。有機會因工作關係而與能力優秀的異性結緣，感情進展順利。今天有時間還可以到股市

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢大爆發」：人氣豐厚財庫

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持精神飽滿，就能讓錢財自然流進口袋裡，有人則是提供專業建議，就能賺進大筆的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：牡羊感情太呆板、魔羯過勞感、處女有變數

本週太陽、水星在天秤，人際互動頻繁，人的事情易受阻礙，可能有人與自己過不去，洽談合作協商能否順利，溝通會是關鍵。火星在天蠍，有星在4-10度者，想要積極翻盤、重新再來，請勇於接受挑戰。

4生肖未來3年財運開！屬兔有望成為團隊骨幹 這類人「人脈帶財」

未來三年，屬龍、兔、狗、豬的人將迎來事業與財富的關鍵轉折期，《搜狐網》運勢專欄分析，這四大生肖不論正財或偏財，都有望持續累積，只要善用自身優勢，把握良機，將可能實現躍升式的成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。