賺爛！3生肖秋冬「房產運」超旺...狗撿到便宜、他有望繼承房產

如何在房地產上賺錢，是許多投資人努力研究的學問。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬時節房產運旺的生肖，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

TOP3 生肖牛（下午5到7點生）／福德田宅 興旺家運

假設你是長輩的牛，可能會把你的房地產留給後代子孫，子孫也會庇蔭到你的福報，如果自身是年輕人，可能會繼承到長輩的田宅，如果真的想買房或賣房，可以尋求長輩貴人的幫忙，都非常有機會。

TOP2 生肖狗（中午11到13點生）／成家立業 貴人幫扶

屬狗的人買房有剛性需求，可能是結婚生小孩，空間不夠想換一個空間，在這一波景氣中，就很有機會遇到及於脫手的人，在市場上等於是「撿到」便宜，如果真的要買房，認真去找都會有不錯的運氣。

TOP1 生肖猴（早上9點到11點生）／宅運興旺 買賣皆宜

不管是買房或賣房，都會非常順利，可能手頭上現金很多，或遇到很富裕的買家。如果要進行房屋交易，建議可以在房內拜一下地基主，或是在附近拜土地公，都可以增加買賣的運氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。