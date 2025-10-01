賺爛！3生肖秋冬「房產運」超旺...狗撿到便宜、他有望繼承房產
如何在房地產上賺錢，是許多投資人努力研究的學問。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬時節房產運旺的生肖，快來看看你有沒有這方面的好運吧！
TOP3 生肖牛（下午5到7點生）／福德田宅 興旺家運
假設你是長輩的牛，可能會把你的房地產留給後代子孫，子孫也會庇蔭到你的福報，如果自身是年輕人，可能會繼承到長輩的田宅，如果真的想買房或賣房，可以尋求長輩貴人的幫忙，都非常有機會。
TOP2 生肖狗（中午11到13點生）／成家立業 貴人幫扶
屬狗的人買房有剛性需求，可能是結婚生小孩，空間不夠想換一個空間，在這一波景氣中，就很有機會遇到及於脫手的人，在市場上等於是「撿到」便宜，如果真的要買房，認真去找都會有不錯的運氣。
TOP1 生肖猴（早上9點到11點生）／宅運興旺 買賣皆宜
不管是買房或賣房，都會非常順利，可能手頭上現金很多，或遇到很富裕的買家。如果要進行房屋交易，建議可以在房內拜一下地基主，或是在附近拜土地公，都可以增加買賣的運氣。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言