中秋月神加持…五生肖一路旺到年底…龍笑傲職場、他有偏財運

今年年中秋節是國曆10月6日（周一）。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享中秋節被月神娘娘加持的5個生肖，財運可一路旺到耶誕節，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP5 生肖雞／專業提升

屬雞的人中秋能得到月神加持，人際方面，也能更自信和清晰地表達自己，在交流中表現出創造性，也能保持專業度。

TOP4 生肖馬／個人成長

中秋節同樣會受到月神娘娘的加持，在個人成長、自我表達或工作領域的發展都有不錯的機會，可能是新項目的提升，抑或是工作上的變化，都會讓你蒸蒸日上。

TOP3 生肖龍／笑傲職場

屬龍的人在中秋節，外表和個性都具有吸引力和魅力，有助於在人際關係中建立和諧的關係，同事具有很強的自信心，在工作上能取得不錯的成績，笑傲江湖。

TOP2 生肖羊／財富飛起

受到月神的守護，讓你用豐富的創意幫自己獲得財富，也有機會在工作上有聰明且高效率的表現，幫你提升財務狀況。

TOP1 生肖狗／有偏財運

屬狗的人愛情會幫助你得到更廣的財務收入，若有家族事業的人，能夠讓你跟家人有更好的溝通，進而提升財務水平，取得投資方面的偏財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。