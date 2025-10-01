中秋土星冥王星逆行！10月運勢排行榜曝光...「第一名星座」升官又發財

十月有許多國內外的重要節日與慶典，包括國慶日與中秋節等。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享10月的星座運勢排行，提醒民眾十月碰到冥王星與土星逆行，過去沒處理好的事恐怕要再次面對，是好好反省和調整的機會。快看看你運勢如何？

TOP12 雙魚座／壓力山大

雙魚座在十月工作上容易給自己壓力，甚至會懷疑自己的能力，其實很多事情只要一步一腳印去做，就能完成，貪快反而會把事情搞砸。

情感方面，十月很需要另一半的支持，要讓對方知道你的狀況，會讓彼此感情更貼近真實。

財運方面，很有理財投資的想法，最重要的是持之以恆的投入，才能得到好成果。

TOP11 摩羯座／適度放鬆

十月份在職場上容易感到工作的壓力，大家都很看好你，過度追求完美反而把自己逼太緊，該放鬆還是要放鬆，該求助還是要求助。

情感方面，另一半很能夠支持你，有什麼煩惱想要訴苦都可以跟情人說，他會包容且支持你的。

財運方面，你在投資方面很有紀律，會累積不錯的財富。

TOP10 射手座／情感受挫

在工作方面，本月會受到上司的關注，只要好好做一定會被看見，如果想要變動工作，可以透過過去的主管或同事介紹，好好了解，會是不錯的機會。

情感方面，與另一半的相處會受挫，對方的想法總是變來變去，很難捉摸，需要一段時間冷靜，對彼此的感情才會更好。

財運方面，近期會很在意財富，需要多管控支出才會安心。

TOP9 金牛座／耐心溝通

本月跟主管和同事意見會有所不同，需要耐心溝通，才會得到好的結果以及好的工作氛圍，若只想證明自己是對的，容易與對方發生衝突。

感情方面，容易與另一半為了小事不開心，千萬不要用情緒溝通，反而容易造成對立，要冷靜訴說，才會有好的互動。

財運方面，此越物質慾望特別強，總想要買東買西，要克制預算比較好。

TOP8 水瓶座／創造機會

在工作上你是很搶手的對象，如果想找新工作，會給對方留下好的印象，可以趁這段時間多尋找機會，也建議多跟主管、同事打好關係，都對你未來有幫助。

感情方面，一成不變的相處會讓你感到無聊，要與另一半製造出遊的機會，才能讓感情更升溫。

財運方面，衝動消費的機率很高，要克制自己的花費。

TOP7 獅子座／不可偷懶

本月在工作上要處理的事特別多，會覺得很忙，但這也是你受到肯定的機會，一定要好好把握，不要偷懶退縮而拖延工作。

情感方面，此月容易與另一半有金錢上的紛爭，要好好討論，才能達到共識，否則容易因談不攏而分手。

財運方面，適合保守的投資，不要跟風奇怪的投資資訊。

TOP6 天蠍座／人紅招忌

這個月火星進入到你的命宮，在職場會很有活力跟影響力，但也容易遭到忌妒，即便如此也要好好展現才華，不要退縮，才能得到好的評價。

情感方面，容易與另一半耍脾氣，一定要理性溝通，傷害到感情就得不償失了。

財運方面，需要理智，奇怪的投資理財題材不要跟風，否則容易造成損失，保守一點比較好。

TOP5 牡羊座／貴人相助

在工作上，會出現對你有幫助的貴人，如果遇到困難，一定要願意求助，你的同事或主管就是你的貴人，可以協助你度過難關。

情感方面，另一半很能理解你的想法，如果想討論一些事可與對方分享，會得到不錯的啟發。

財運方面，最近想要發大財，容易衝動投資，看到不錯的標的要冷靜應對，才會有好的成績。

TOP4 雙子座／工作出色

這個月火星進入到你的工作崗位宮，工作上會有很突出的表現，多做自己擅長的事，就會被注意到，另外工作排程可能會比較多，要留意身心狀況是否可應付。

情感方面，因最近工作比較忙碌，陪伴對方的機會比較少，還是要多關心對方，不要讓對方有被冷落的感覺。

財運方面，對投資很有企圖心，但還是要多研究比較安全。

TOP3 巨蟹座／要有自信

這個月在職場上會有很多表現的機會，只要不要太害羞，就可以做得很好，雖然偶爾會懷疑自己，但這是你表現的好機會，不要退縮。

情感方面，適合跟另一半安排小旅行，也許陪伴的機會不多，但只要品質好，就能共同留下美好的回憶。

財運方面，適合一步一腳印好好存錢，才更有踏實感。

TOP2 處女座／職場耀眼

這個月金星進入到你的命宮，會讓你看起來特別迷人，在工作上也容易受到大家矚目，是適合發揮人力的好機會，想要找工作也可以利用形象增加錄取機會。

情感方面，這個月雙方各忙各的，一定要刻意去約會才能增進感情，可多安排一些小驚喜給對方。

財運方面，容易受不實的理財資訊影響，不要被洗腦而亂投資。

TOP1 天秤座／有望升官

這個月工作上容易展現領導的特質，雖然你未必在主管的位置，但你的能力仍可以做到這些，因此只要好好表現，好好發揮，未來升遷的機會會非常大。

情感方面，需要多點耐心和對方相處，近期兩人情緒起伏都很大，不要用情緒去溝通。

財運方面，只要遵循定期定額的方式，就能得到不錯的成績。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。