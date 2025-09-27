社交圈小沒關係！「3大星座」朋友雖少 獨處時光卻超級快樂自在

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座特別享受獨處時光。圖／Pelexs
不是每個人都熱愛社交，對某些星座來說，獨處不僅是一種生活方式，更是充電的關鍵。他們不追求交友廣度，更重視關係的深度。「搜狐網」指出，這些星座雖然朋友不多，但每段關係都值得珍惜。他們分別是天蠍座、摩羯座和雙魚座。

天蠍座

天蠍座不愛浮誇熱鬧，偏好獨立思考與深度對話。他們的朋友圈雖小，卻穩定又真誠。今年天蠍在職場上可能會遇到一些壓力與挑戰，但也正是展現實力、爭取升遷或加薪的好時機。感情方面可能稍有波折，但只要保持冷靜、理性應對，多半能順利化解。

摩羯座

摩羯喜歡把時間花在自我成長和工作目標上，對社交較為被動，只有少數幾位知心好友。今年摩羯的工作運勢穩中帶升，可能會迎來轉型或升遷機會。感情上雖有小考驗，但透過理性溝通與包容，將有助於關係穩定發展。

雙魚座

雖然雙魚在人群中給人親切感，但其實非常需要屬於自己的空間來沉澱情緒。今年對雙魚來說，同樣是「挑戰與機會並存」的一年。工作上可能會面臨新任務與壓力，但若能沉住氣，將有機會脫穎而出。感情方面建議避免衝動決策，多一點理解與傾聽，將有助於關係升溫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

