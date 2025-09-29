本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢大爆發」：人氣豐厚財庫

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持精神飽滿，就能讓錢財自然流進口袋裡，有人則是提供專業建議，就能賺進大筆的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬馬

充滿視覺震撼的影像，常能給人帶來各種不同的感受和驚喜，如果你是攝影師、照相館或是網路影片製作的工作者，本周的運勢很不錯，在這段時間裡，能夠得到很多不同的靈感或是客源，請用沉澱式的心靈去發掘，就能在工作上有所突破，並帶來滿滿的收益。

第四名：血型B型+生肖屬豬

造紙術的發明，對於人類文明有著極大的影響，不僅讓知識能夠源遠流傳，也提供更多的便利性，如果你是紙本相關的工作者，例如書店或是影印店、印刷廠，在這段時間裡的財運有很不錯的發展，客戶會自然前來，你只需盡好本分，做好工作，就能讓荷包變得更加豐厚。

第三名：血型O型+生肖屬蛇

雖說馬路如虎口，但在馬路上討生活的人可不在少數，如果你是以交通工具生財的工作者，例如計程車、快遞貨運、外送員等，本周的運勢直線上升，在這段時間裡，會有源源不絕的工作在等著你，而你則須保持精神飽滿，專心於駕駛上，錢財自然而然的就會流進自己的口袋裡。

第二名：血型AB型+生肖屬雞

在現今社會上，有人會為了變得更美的容貌體態而努力，有人則為了保持青春永駐而努力，如果你是醫美相關的工作者，本周財運將變得火燙，在這段時間裡，會有許多客人前來詢問，你只要提供最專業的建議，最合適的方案，就能得到客人信賴，讓你賺進大筆的財富。

第一名：血型O型+生肖屬牛

網路世界雖然虛幻，卻也越來越貼近人們的生活，如果你是網路工作者，例如網紅或是直播主，本周的財運大爆發，在這段時間裡，你的人氣將不斷上升，能得到許多粉絲的喜愛，並獲得與廠商合作的機會，你需要保持親和力，多與粉絲互動，就能在不知不覺中，豐厚自己的的財庫。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。