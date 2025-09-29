快訊

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢大爆發」：人氣豐厚財庫

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／AI
圖／AI

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持精神飽滿，就能讓錢財自然流進口袋裡，有人則是提供專業建議，就能賺進大筆的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬馬

充滿視覺震撼的影像，常能給人帶來各種不同的感受和驚喜，如果你是攝影師、照相館或是網路影片製作的工作者，本周的運勢很不錯，在這段時間裡，能夠得到很多不同的靈感或是客源，請用沉澱式的心靈去發掘，就能在工作上有所突破，並帶來滿滿的收益。

第四名：血型B型+生肖屬豬

造紙術的發明，對於人類文明有著極大的影響，不僅讓知識能夠源遠流傳，也提供更多的便利性，如果你是紙本相關的工作者，例如書店或是影印店、印刷廠，在這段時間裡的財運有很不錯的發展，客戶會自然前來，你只需盡好本分，做好工作，就能讓荷包變得更加豐厚。

第三名：血型O型+生肖屬蛇

雖說馬路如虎口，但在馬路上討生活的人可不在少數，如果你是以交通工具生財的工作者，例如計程車、快遞貨運、外送員等，本周的運勢直線上升，在這段時間裡，會有源源不絕的工作在等著你，而你則須保持精神飽滿，專心於駕駛上，錢財自然而然的就會流進自己的口袋裡。

第二名：血型AB型+生肖屬雞

在現今社會上，有人會為了變得更美的容貌體態而努力，有人則為了保持青春永駐而努力，如果你是醫美相關的工作者，本周財運將變得火燙，在這段時間裡，會有許多客人前來詢問，你只要提供最專業的建議，最合適的方案，就能得到客人信賴，讓你賺進大筆的財富。

第一名：血型O型+生肖屬牛

網路世界雖然虛幻，卻也越來越貼近人們的生活，如果你是網路工作者，例如網紅或是直播主，本周的財運大爆發，在這段時間裡，你的人氣將不斷上升，能得到許多粉絲的喜愛，並獲得與廠商合作的機會，你需要保持親和力，多與粉絲互動，就能在不知不覺中，豐厚自己的的財庫。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財運

延伸閱讀

家裡待不住！4生肖「永遠在旅行」...虎愛工作也愛玩、這動物說走就走

今天入秋分 4生肖注意過度疲勞 首重「養陰潤燥」秋蟹淺嘗不可多食

9月23日「秋分」報到！四禁忌一次看、4生肖要避災

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢大爆發」：人氣豐厚財庫

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持精神飽滿，就能讓錢財自然流進口袋裡，有人則是提供專業建議，就能賺進大筆的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：牡羊感情太呆板、魔羯過勞感、處女有變數

本週太陽、水星在天秤，人際互動頻繁，人的事情易受阻礙，可能有人與自己過不去，洽談合作協商能否順利，溝通會是關鍵。火星在天蠍，有星在4-10度者，想要積極翻盤、重新再來，請勇於接受挑戰。

每日星座運勢／天蠍有機會當調解人 有效化解紛爭

2025-09-29牡羊座短評：事事小心，安全第一。【整體運】在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要

4生肖未來3年財運開！屬兔有望成為團隊骨幹 這類人「人脈帶財」

未來三年，屬龍、兔、狗、豬的人將迎來事業與財富的關鍵轉折期，《搜狐網》運勢專欄分析，這四大生肖不論正財或偏財，都有望持續累積，只要善用自身優勢，把握良機，將可能實現躍升式的成長。

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

飯店「陰氣重」的原因眾說紛紜，通常被認為其磁場較弱或容易招致不好的靈異事件。民俗專家小孟老師在臉書發布影片，分享入住飯店的禁忌，提醒民眾進門前千萬不要說「打擾了」，否則可能讓鬼魂生氣。

殺破狼週運勢／處女、射手、水瓶意外被告白 2星座當心「血光之災」

白羊座： 整體運勢 工作運方面，金星在工作宮位行進，脫離不良相位的影響，職場氣氛輕鬆，工作量減少，會是很愉快的一週。某些白羊座在此時休長假，讓身心靈獲得充分的休息，回到崗位上才能繼續戰鬥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。