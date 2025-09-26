下周星座運勢／水星木星四分相！牡羊避免盲目投資、雙子太浮誇恐引誤會

下周(9/28-10/4)的星象主要圍繞「水星與木星四分相」以及「月亮與木星對衝」。本週情緒與思維容易放大，過度樂觀或過度緊張都可能出現，需要在「細節與全局」之間找到平衡。

<牡羊座>避免盲目投資

在工作上容易因為過度自信而忽略細節，建議仔細檢查合約與數據。感情方面，與伴侶溝通時可能會放大彼此的不滿，要避免衝動言語。財務上宜保守，不適合盲目投資。

<金牛座>當心暴飲暴食

在生活中可能出現價值觀衝突，尤其在人際或金錢相關的議題要格外的留意。感情方面你會想追求更大的安全感，但同時又渴望關係的突破。留意身體疲勞，避免過度飲食或熬夜。

<雙子座>別太誇大恐引誤會

是你在表達與學習上的考驗，可能覺得事情超出預期而感到焦躁。與朋友或同事的互動要避免誇大，容易引起誤會。專案進度建議有計畫性循序漸進，不要臨時抱佛腳。

<巨蟹座>要給另一半安全感

家庭與工作之間的平衡會是焦點，你容易被情緒影響決策，尤其在金錢或合作事務上，建議保持耐心，先聽清楚對方需求再行動。本周親密關係中，盡量給對方更多的安全感。

<獅子座>當心言多必失

人際圈熱鬧，但要小心言多必失。某些邀約或計畫會看似很吸引人，但實際細節卻不如想像。事業上適合推廣或曝光，但避免誇大承諾。感情方面要注意不切實際的期待。

<處女座>避免過度完美主義

財務與價值議題將凸顯問題出來，可能因為支出過多或對未來焦慮而壓力大。工作中細節繁瑣，要避免過度完美主義。健康方面要注意腸胃與睡眠，適合調整生活節奏。

<天秤座>人際關係有壓力

太陽進入命宮後，能量逐漸增強，但水木四分提醒你，不要過度依賴他人的眼光。人際關係中容易感到壓力，尤其是合作與伴侶關係。放下對完美的追求，接受現實的流動。

<天蠍座>能量低落 要多休息

容易感覺能量低落，需要更多休息。職場中可能遇到幕後壓力或不透明的訊息，要學會篩選資訊。感情上可能會想低調，不想把心事攤開。建議靜下心來沉澱或安排時間靜心冥想。

<射手座>感情恐有危機

你的人際與團體活動頻繁，可能帶來機會，但也有爭論。你會有很多想法要分享，但要避免過度理想化或忽略現實。感情方面，容易因朋友圈或外在因素而有波動遇到危機。

<摩羯座>壓力山大 要兼顧家庭

在工作方面壓力加重，容易感覺責任過大。水木四分提醒你不要忽略家庭需求與重要性，否則會造成情感疏離。財務方面宜規劃長期目標，不適合冒險。健康方面要注意筋骨與身心過勞帶來的壓力。

<水瓶座>生活出現新變動

有機會接觸新資訊或展開學習，但也可能感到計畫太多而難以落實。生活方面與遠方或異地相關的事務容易出現變動。感情方面建議要增加交流機會，但要避免用理想化的角度看待對方。

<雙魚座>聚焦財務與情感

財務與情感是主要的生活焦點，可能與價值觀不同的人產生口角摩擦。建議看清實際狀況，不要被情緒左右。健康上注意荷爾蒙與睡眠問題。適合泡澡放鬆或外出旅行。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。