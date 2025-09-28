殺破狼週運勢／處女、射手、水瓶意外被告白 2星座當心「血光之災」

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，脫離不良相位的影響，職場氣氛輕鬆，工作量減少，會是很愉快的一週。某些白羊座在此時休長假，讓身心靈獲得充分的休息，回到崗位上才能繼續戰鬥。

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位影響，會很隨興地快閃某個城市，到想朝聖的地方打卡。某些白羊座會在離家不遠的旅店住宿一天，充分享受飯店設施，有一種外出旅行的感覺。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在財務宮位的火星影響，消費時會遇到冒失的店員，或是被糟糕的服務態度惹惱，花錢受氣。某些白羊座與人發生衝突，甚至需要請執法人員到場協助排解。

感情運方面，在感情宮位的水星受到在家宅宮位的木星影響，情感對象與家人有些問題溝通不良，夾在兩方中間，左右為難。某些白羊座與另一半的家人發生不愉快的事件，他卻不挺你，覺得很心寒。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星，脫離不良相位的影響，與戀愛對象經常約會、玩樂，相處更甜蜜。單身的金牛座，會搶到偶像活動的門票，歡歡喜喜去參加重要的盛會。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星，脫離不良相位的影響，有賺外快的機會上門，臨時代班某些工作，雖然報酬不算太多，但也不無小補。某些金牛座會以很划算的價錢買到新推出的電子商品，省下很多錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到在溝通、面試宮位的木星影響，面試新工作雖然錄取了，但工作內容與當初洽談的部分差距甚遠，可能做不久就辭職了。某些金牛座與職場的同事、上司溝通不良，許多事務執行不順。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到工作宮位的水星影響，參加員工旅遊，和不喜歡的同事分到同一組，好玩的地方都變得無趣了。某些金牛座需要出差，在外地十分忙碌，完全沒有時間在當地遊覽。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星，脫離不良相位的影響，親人對你十分體貼，會偷偷幫你繳掉大筆金額的帳單，或是請客吃飯。某些雙子座則是會添購新的傢俱或家電，生活煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂、子女宮位的水星，受到在金錢宮位的木星影響，花很多金錢討好傾慕的對象，但對方似乎不為所動。某些雙子座在吃喝玩樂、追星、遊戲課金、小孩、寵物方面開銷太大，生活費用捉襟見肘。

工作運方面，在工作宮位的火星受到海外宮位的冥王星影響，必須要使用外語能力與異國的客戶溝通，感到吃力。某些雙子座會需要到海外出差，當地生活機能不便，覺得更為勞累。

健康運方面，火星在健康宮位行進，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。體力消耗過度，每天都很疲倦。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，容易發生急性疾病，注意身體健康與人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星，脫離不良相位的影響，會選擇較奢華的旅遊方式，像是搭乘遊輪，或是觀光火車，享受高級設施與服務。某些巨蟹座則是選擇入住較昂貴的旅店，食宿不虧待自己，才能玩得愉快。

工作運方面，金星在面試、考試宮位行進，相位良好，面試新工作十分討喜，很快就會收到入取通知，某些巨蟹座則是參加公職考試，猜題準確，成績通過門檻，獲得執業證照，或是進入公營單位工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在慾望宮位的冥王星影響，與喜歡的人親密關係不協調，感覺很苦惱。單身的巨蟹座，會想藉由交友軟體發展一夜情，當心惹上爛桃花。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到木星影響，與家人溝通不良，很多事情有苦難言。某些巨蟹座的鄰居常常發出令人不悅的噪音，容易與對方發生爭執，甚至需要請執法人員到場協調。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星，脫離不良相位影響，會有臨時性的兼職，可賺一些外快，對經濟狀況不無小補。某些獅子座的薪資可受到微調，手頭寬裕許多。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星，與在海外宮位的海王星有良好連結，會與許多海外的人士交流，甚至會交到外國朋友。某些獅子座則是在異國遇到熱心的人士幫助，覺得很感恩。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星影響，情感對象十分固執，雙方因為一些事件引發爭執，不歡而散。某些獅子座則是覺得伴侶的控制欲太強，沒有個人空間，生活被侷限。

面試運、考試運方面，在考試宮位的水星受到木星影響，對自己擅長的科目太有自信，被很多陷阱誘導，考試成績不理想。某些獅子座面試新工作，談吐不慎冒犯了面試人員，導致失敗告終。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，脫離不良相位影響，會有許多人對你表示好感，或是收到一些小禮物，感覺很開心。某些處女座會被意想不到的對象告白，但你想好好與對方當朋友，對於情感很謹慎地看待。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，會參與機動性較強的工作，接受許多過去從未經歷的挑戰，並一一克服，會受到上司賞識，交給你更重要的任務。某些處女座則是抱著筆電在家裡或是在咖啡店辦公，覺得優雅又自由。

本週須注意的部分

感情運方面，土星退行回感情宮位，過去在情感上犯過的錯誤，似乎又再度重蹈覆轍，同樣的問題需要用不同的方法來應付，即便心力交瘁，但必須要找到兩人都能接受的方式來解決困境。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，會需要經常出門跑遍許多地方，辦理許多事務，注意車輛的狀況，容易拋錨在路上。並當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較大，這段時間需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會快閃海外某個城市，到想朝聖的景點打卡，並品嚐當地有名的美食。某些天秤座則是在短時間內要跑遍海外好幾個地方，辦理自己感到有趣的事務。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星與工作宮位的土星呈現合相，容易陷入職場戀情，使你在職場的職務變得很尷尬，某些天秤座則是經常加班，與喜歡的人能相處的時間變得稀薄。

工作運方面，在工作宮位的土星與在夥伴宮位的海王星呈現合相，職場同事常常把工作搞砸，留下一堆爛攤子要你一個人收拾。某些天秤座則是與上司或工作夥伴相處不愉快，執行很多事情都不太順利。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在戀愛、娛樂、子女宮位的冥王星影響，有很多預期之外的支出無法節省，戀愛需要大筆的開銷約會與玩樂。某些天秤座需要購買偶像的活動票券與週邊，所費不貲，或是花錢在小孩、寵物身上。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星脫離不良相位的影響，交際應酬的邀約較多，會與好朋友見面，並收到喜歡的禮物。某些天蠍座則是參加有趣的活動，交到不少志同道合的新朋友。

金錢運佳，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，購物會因為善用信用卡紅利，買到物超所值的好東西。有投資習慣的天蠍座，投資標的指數上揚，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，土星退行戀愛宮位，與在工作宮位的海王星呈現合相，在職場發展出辦公室戀情，被人用有色眼光另眼看待，不太舒服。某些天蠍座則會覺得公領域與私領域難以區分，覺得職場戀情其實很麻煩。

健康運方面，火星在命宮行進，生活十分忙碌，常常感覺體力透支，覺得疲勞，火氣比較大，容易長痘痘、嘴破。這段時間當心血光之災，受到意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

射手座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，目前正是在享受成果的時期，先前的努力都會受到肯定。某些射手座則是承接光鮮亮麗的任務，可能與大廠商或名人合作，受到許多人羨慕。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，被意想不到的對象告白，會試著與對方交往看看。感情穩定的射手座，兩人會常常做一些旁人看來幼稚的事情，但雙方樂在其中。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到在慾望宮位的木星影響，說話謹慎一些，不要隨便開黃腔，會被某些人認為你在性騷擾。某些射手座被沒禮貌的人侵犯的身體的界線，覺得不太愉快。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到火星影響，會想挑戰較為辛苦的旅遊方式，像是攀登難度較高的山嶽，或是騎行環島，但由於準備不足，體力透支，可能失敗告終。即便是普通的旅行，也會因為某些事件影響，必須取消。

摩羯座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的金星脫離不良相位的影響，到海外旅行會選擇較為奢華的方式，像是搭乘遊輪或是觀光火車，也可能入住高級的飯店，享用內部高級的設施與服務，盡情放空。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，會有機會在家遠距辦公，或是以接案的形式工作，感覺比較自由。某些摩羯座由於危機能力處理得宜，受到許多人的肯定。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在金錢宮位的冥王星影響，消費或購物時與店家發生不愉快的事件，花錢受氣。某些摩羯座，幫他人代墊款項，對方一直拖欠不還，雖然不是什麼大數目，但感覺很差。

感情運方面，在感情宮位的木星受到志業宮位的水星影響，兩人歡歡喜喜要辦喜事，但常常因為工作量繁重，取消很多重要的約會。感情穩定的摩羯座，總是覺得與另一半相處時間不夠，兩人常常各忙各的，連假日都不能好好相處。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星相位良好，偏財運頗佳，購買彩券中獎率高，即使是小獎也覺得很幸運。有投資習慣的水瓶座，投資標的指數上揚，可在適當時機出脫，獲利了結。

感情運佳，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，被意想不到的人表白，會試著跟對方交往看看。感情穩定的水瓶座，常常與喜歡的人嘗試新奇的事物，情感關係愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到冥王星影響，主管對於某些細節異常執著，使你的案件不斷修修改改，已經失去當時發想的初衷，某些水瓶座每天加班研發新的產品，十分勞累。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到木星影響，遠行到人生地不熟的地方，經常迷路，生活機能較差，感覺很不方便。某些水瓶座需要到海外出差，在外地十分忙碌，都沒有時間在當地好好遊覽。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星脫離不良相位影響，與喜歡的人常常有時間相處，兩人情感增溫。單身的雙魚座，會被有好感的對象表示好感，兩人關係越來越曖昧，好事似乎近了。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會購買目前最新款的家電，生活煥然一新，某些雙魚座會有很久不見的朋友來拜訪，一聊就是好幾個小時，覺得很愉快。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到木星影響，預期外的開銷太多，財務嚴重透支，要舉債度日，有投資習慣的雙魚座，切勿舉債炒短線，容易因此負債累累，短時間難以清償。

健康運方面，水星與太陽齊聚疾厄宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，打噴嚏、流鼻水、鼻塞。並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可輕忽。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。