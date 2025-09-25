快訊

難以切割家人！3星座擺脫不了「親情債」...雙魚心太軟、他容易糾結

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個擺脫不了親情債的星座。示意圖／AI生成
「親情債」通常指親屬之間產生的債務責任，分為法律上和情感上的部份。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個擺脫不了親情債的星座，請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 天蠍座／相愛相殺 錯綜複雜

天蠍座是一個容易走心的星座，對很多事情雖表現得毫不在意，但對於家人之間的關係特別執著，他原生家庭的故事可能非常多，無論是否想離開這個家，都會讓他非常糾結，但也同時有勉勵自己的特質，建議可以找一個屬於自己的空間，讓自己獨處，再來面對問題。

TOP2 巨蟹座／默默承受家人情緒

具鞋座對各種情緒的吸收力非常強，會非常在意家庭關係，會很關心每一個家人的情緒，且觀察力非常敏銳，如果家人出了麼問題，他第一時間就能察覺，並提供幫助。

TOP1 雙魚座／犧牲自己 成就家人

雙魚座是一個非常容易心軟的星座，對朋友容易心軟，更何況是家人，常常會忘記自己的需求，而去成就家人，建議應該把自己想得更重要一點，沒有你的存在這個世界是沒意義的，要多照顧自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

