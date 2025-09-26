聽新聞
搶著扛責！3星座女生容易有「長女病」...處女犧牲自我、她總討好家人
「長女病」是指家庭中長女或具長女特質的女性，因社會與家庭期待，無法拒絕各種責任、甚至主動承擔多重壓力。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易有長女病的星座，請參考太陽、月亮、上升星座。
TOP3 處女座／全面準備 提供支援
處女座的觀察力非常敏銳，多麼細膩的部分都能觀察到，在家庭的互動中，容易變成「蠟燭型人格」，容易去為了家人的狀況燃燒自己，如果發現問題，甘願自己花錢，主動扛下許多事情，覺得為家人服務是一種榮耀。
TOP2 雙子座／大小事情 兩肋插刀
雙子座是屬於說話比腦袋動得快的星座，但個性非常能活躍氣氛，從小就覺得自己身負重責大任，需要去取悅每一個人，只要有家人不開心都會去配合對方，不管外面表現多開朗，在家裡都會好好配合家人。
TOP1 摩羯座／隨時主動 扛起責任
摩羯座從小就希望扛起很多責任，個性上來說，也確實背負了家裡的期望，也很懂事希望能達到家裡的期待，常常會成為家裡經濟的支撐者，認真負責的態度讓他們在事業上表現很好，家庭成員往往都需要依靠摩羯座才能做決定。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
