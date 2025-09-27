3星座年紀越大越懂得「愛自己」...天蠍變柔軟、他理解世事無常

面對壓力時，如果能保持自身的個性，不去過度討好別人，就能活得更加開心自在。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個越來越懂得愛自己的星座，讓我們看看他們用什麼方式「愛自己」的吧！請參考太陽、上升、金星、4宮星座。

TOP3 雙魚座／愛人變愛己

無論是情緒價值、力氣還是時間，如果心裡所有能量都是對外的，很容易迷失自己，雙魚座有了社會經驗後，很清楚不能把心裡所想寄託在外，而忘記自己，他會在生活上多保養自己，讓自己快樂，精神上也會多教別人如何愛自己，讓自己變得更好。

TOP2 天蠍座／苛刻變照顧

天蠍座時常會面對莫名的壓力，進入職場後會很有危機感，對自己很苛刻，有點完美主義，帶給自己許多壓力，但經過磨合後，心靈會越來越柔軟，會發現愛自己才是浪漫生活的開始。

TOP1 金牛座／壓力變樂活

金牛座壓力來自於不喜歡變動，但世事無常，很少事情是能夠控制的，都是自己給自己的壓力，歲月流逝，金牛座會慢慢在變動中找到快樂和幸福，吃好一點、睡好一點，保護好自己，在變化中尋求安慰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。