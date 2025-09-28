住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

飯店「陰氣重」的原因眾說紛紜，通常被認為其磁場較弱或容易招致不好的靈異事件。民俗專家小孟老師在臉書發布影片，分享入住飯店的禁忌，提醒民眾進門前千萬不要說「打擾了」，否則可能讓鬼魂生氣。

不要說「不好意思，打擾了」

小孟老師表示，很多人進房間時都會先敲門，說「不好意思，打擾了」，要注意的是，有時候好兄弟們已經在裡面了，你再說打擾了他可能會生氣，想說已經知道他在裡面，卻還明知故問，建議直接按門鈴或敲門就好了，不要多說任何話。

不要想著有「好兄弟」

小孟老師提醒，不要想說房間裡有好兄弟，如果住在裡面，感覺很毛，好像有不好的東西在裡面，就會影響磁場，導致好兄弟更想靠近你，當你有這種感覺時，一定要提醒自己「沒有」，一切都是自己的幻想，這樣好兄弟就不會來了。

玩牌不要放「鬼牌」

住飯店時經常會跟朋友一起打牌，盡量不要放鬼牌，也不要討論跟鬼有關的事情，看鬼片、講鬼故事、玩碟仙也不要，都可能吸引到別的亡靈。

進門前不要自認感覺「很陰」

進門前千萬不要有冷冷的感覺，要告訴自己這些都是正常的，房間裡面沒有任何東西。

解決方法：放熱水、開小燈

如果進去房間後感覺陰森森的話，建議可以放熱水澡，或是放一些蒸氣，在浴缸或臉盆裡多放一些熱水，雖然有一點浪費，但熱氣會讓房間變得更暖活，提升陽氣，此外也要記得開小燈來睡覺、把拖鞋倒過來放、開電視等方法，都可以驅散房間內的陰氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。