快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

聽新聞
0:00 / 0:00

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

聯合新聞網／ 綜合報導
民俗專家小孟老師分享入住飯店的禁忌。圖／AI生成
民俗專家小孟老師分享入住飯店的禁忌。圖／AI生成

飯店「陰氣重」的原因眾說紛紜，通常被認為其磁場較弱或容易招致不好的靈異事件。民俗專家小孟老師在臉書發布影片，分享入住飯店的禁忌，提醒民眾進門前千萬不要說「打擾了」，否則可能讓鬼魂生氣。

不要說「不好意思，打擾了」

小孟老師表示，很多人進房間時都會先敲門，說「不好意思，打擾了」，要注意的是，有時候好兄弟們已經在裡面了，你再說打擾了他可能會生氣，想說已經知道他在裡面，卻還明知故問，建議直接按門鈴或敲門就好了，不要多說任何話。

不要想著有「好兄弟」

小孟老師提醒，不要想說房間裡有好兄弟，如果住在裡面，感覺很毛，好像有不好的東西在裡面，就會影響磁場，導致好兄弟更想靠近你，當你有這種感覺時，一定要提醒自己「沒有」，一切都是自己的幻想，這樣好兄弟就不會來了。

玩牌不要放「鬼牌」

住飯店時經常會跟朋友一起打牌，盡量不要放鬼牌，也不要討論跟鬼有關的事情，看鬼片、講鬼故事、玩碟仙也不要，都可能吸引到別的亡靈。

進門前不要自認感覺「很陰」

進門前千萬不要有冷冷的感覺，要告訴自己這些都是正常的，房間裡面沒有任何東西。

解決方法：放熱水、開小燈

如果進去房間後感覺陰森森的話，建議可以放熱水澡，或是放一些蒸氣，在浴缸或臉盆裡多放一些熱水，雖然有一點浪費，但熱氣會讓房間變得更暖活，提升陽氣，此外也要記得開小燈來睡覺、把拖鞋倒過來放、開電視等方法，都可以驅散房間內的陰氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

禁忌 好兄弟

延伸閱讀

家裡待不住！4生肖「永遠在旅行」...虎愛工作也愛玩、這動物說走就走

難以切割家人！3星座擺脫不了「親情債」...雙魚心太軟、他容易糾結

這些星座好為人師...魔羯沒人問硬要教、這星座喊「為你好」

3星座年紀越大越懂得「愛自己」...天蠍變柔軟、他理解世事無常

相關新聞

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

飯店「陰氣重」的原因眾說紛紜，通常被認為其磁場較弱或容易招致不好的靈異事件。民俗專家小孟老師在臉書發布影片，分享入住飯店的禁忌，提醒民眾進門前千萬不要說「打擾了」，否則可能讓鬼魂生氣。

每日星座運勢／牡羊有異性主動示愛 單身注意把握

2025-09-28牡羊座短評：心情愉悅，好運降臨。【整體運】有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊

殺破狼週運勢／處女、射手、水瓶意外被告白 2星座當心「血光之災」

白羊座： 整體運勢 工作運方面，金星在工作宮位行進，脫離不良相位的影響，職場氣氛輕鬆，工作量減少，會是很愉快的一週。某些白羊座在此時休長假，讓身心靈獲得充分的休息，回到崗位上才能繼續戰鬥。

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

每個星座都有自己獨特的性格與生命課題。當我們獨自面對內心的孤寂與哀傷時，有些星座的人天生更擅長獨自消化情緒，從傷痛中獲得力量。「搜狐網」列出習慣獨自悲傷，並學會在孤獨中變得堅強的星座。

社交圈小沒關係！「3大星座」朋友雖少 獨處時光卻超級快樂自在

不是每個人都熱愛社交，對某些星座來說，獨處不僅是一種生活方式，更是充電的關鍵。他們不追求交友廣度，更重視關係的深度。「搜狐網」指出，這些星座雖然朋友不多，但每段關係都值得珍惜。他們分別是天蠍座、摩羯座和雙魚座。

3星座年紀越大越懂得「愛自己」...天蠍變柔軟、他理解世事無常

面對壓力時，如果能保持自身的個性，不去過度討好別人，就能活得更加開心自在。星座專家白瑜老師分享3個越來越懂得愛自己的星座，讓我們看看他們用什麼方式「愛自己」的吧！請參考太陽、上升、金星、4宮星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。