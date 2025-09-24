快訊

四生肖秋分有明顯收穫！屬羊職場運大開 屬馬社交能力達新高峰

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，四生肖在秋分能量加持下，將有明顯收穫。示意圖／ingimage
9月23日是秋分，也是秋季的中間點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這段期間不僅象徵萬物由成長邁向收穫，也意味著人際、情感與工作上有修復、圓滿的契機，四生肖在秋分能量加持下，將有明顯收穫。

生肖兔：和解交流，情感圓滿

屬兔的朋友在這段時間，有機會修復人際關係，不論是與伴侶、家人或久未聯繫的朋友，「一個真誠的道歉，一次深入的對話，就能讓彼此的心結解開」，情感生活將更為完整。

生肖羊：合作順利，事半功倍

生肖羊的朋友溫和善良，將成為職場上的利器。生肖羊天生是最佳的協調者，在團隊合作或專案中，能化解衝突、凝聚共識，讓進度超前，並獲得上司與同事肯定。

生肖馬：魅力提升，人脈大開

生肖馬熱情活潑，這段時間，社交能力將會達到一個新的高峰，不僅容易在各種場合成為焦點，還能結識貴人，拓展新的人脈圈，這會是非常珍貴的資產，為未來帶來更多機會。

生肖狗：內心平靜，尋找平衡

屬狗的朋友忠誠又務實，卻會因為責任感太重而感到身心俱疲，在這段期間請重新思考生活步調，找到工作、家庭、興趣間的平衡，若心靈安定，運勢也將提升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 秋分 塔羅牌 能量 職場

相關新聞

秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單 掌握「開運3神招」整年不怕霉運來

2025年秋分落在國曆9月23日（星期二），秋分是晝夜平分、陰陽平衡的時節，也是秋季氣運由盛轉收的關鍵節點。古人說：「秋分者，陰陽相半也」，意味著這段時間要學會取捨、平衡，是沉澱內心、重新布局的重要時機。民俗信仰中，秋分是調整命運、扭轉氣場的黃金節氣，把握得好，有機會讓整個下半年扶搖直上！

在外脾氣大！「三生肖老公」回家聽老婆的話 ...寵妻又愛家

在十二生肖中，有些男人脾氣來得快，說話直白，表面上讓人覺得很強勢、很兇狠。但進入婚姻後，卻是鐵漢柔情，卻對老婆有求必應、言聽計從，根本「寵妻代表」。搜狐網分享，脾氣暴躁，卻對老婆說一不二的三生肖男，快看看有你嗎？

四生肖秋分有明顯收穫！屬羊職場運大開 屬馬社交能力達新高峰

9月23日是秋分，也是秋季的中間點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這段期間不僅象徵萬物由成長邁向收穫，也意味著人際、情感與工作上有修復、圓滿的契機，四生肖在秋分能量加持下，將有明顯收穫。

太陽入天秤「四星座」貴人運爆棚！射手舞台變大、他人脈通錢脈

9月23日太陽正式進入天秤座，象徵人際能量被點亮，成為生活重心，不只天秤座會受惠，部分星座也會迎來合作、社交、貴人方面好運。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四大星座近日社交能量滿滿，貴人運爆棚，職場有人提攜、生活上也獲幫助，建議參考太陽與上升星座，務必抓緊好運。

我該拜哪位主神？命理師教這樣看：經商拜武財神、「這些職業」拜媽祖

台灣人喜歡拜拜，但神明那麼多，到底我該拜什麼主神呢？「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」影片教你，如何找到適合自己的主神。王老師說，有些人會有感應，譬如常夢到某位神明，或是在廟裡看到祂會特別感動，或遇難時曾經被某位神明拯救，或是家裡已經有世代供奉的神明，也是祖先的安排，要你承接香火。

青春活力不老四星座！雙子充滿驚喜、這星座不管幾歲都是「小太陽」

有些人天生帶著青春濾鏡，無論年紀幾歲，都能展現源源不絕的朝氣與活力。他們不是刻意裝年輕，而是靈魂裡始終懷抱夢想與好奇。和這些星座相處，時間彷彿放慢，壓力也會悄悄消散。以下內容可同時參考太陽與上升星座。

