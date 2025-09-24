四生肖秋分有明顯收穫！屬羊職場運大開 屬馬社交能力達新高峰

9月23日是秋分，也是秋季的中間點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這段期間不僅象徵萬物由成長邁向收穫，也意味著人際、情感與工作上有修復、圓滿的契機，四生肖在秋分能量加持下，將有明顯收穫。

生肖兔：和解交流，情感圓滿

屬兔的朋友在這段時間，有機會修復人際關係，不論是與伴侶、家人或久未聯繫的朋友，「一個真誠的道歉，一次深入的對話，就能讓彼此的心結解開」，情感生活將更為完整。

生肖羊：合作順利，事半功倍

生肖羊的朋友溫和善良，將成為職場上的利器。生肖羊天生是最佳的協調者，在團隊合作或專案中，能化解衝突、凝聚共識，讓進度超前，並獲得上司與同事肯定。

生肖馬：魅力提升，人脈大開

生肖馬熱情活潑，這段時間，社交能力將會達到一個新的高峰，不僅容易在各種場合成為焦點，還能結識貴人，拓展新的人脈圈，這會是非常珍貴的資產，為未來帶來更多機會。

生肖狗：內心平靜，尋找平衡

屬狗的朋友忠誠又務實，卻會因為責任感太重而感到身心俱疲，在這段期間請重新思考生活步調，找到工作、家庭、興趣間的平衡，若心靈安定，運勢也將提升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。