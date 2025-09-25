中秋節適逢天赦日「雙吉日」！祈福懺悔趁這天..錯過再等62年

2025年中秋節落在國曆10月6日，今年相當特別，是本世紀第一次中秋節適逢天赦日，錯過這一天要再等62年。命理師柯柏成老師臉書分享，這是難得的雙重吉日，本世紀也只有兩天，第一次是2025年，下一次則是2087年。

天赦日可以「懺悔赦罪」，中秋節又能「祈求圓滿」，當天很適合祈福。柯柏成老師分享「月光祈福淨化法」為自己開運，此法推薦晚上進行，最好沐浴在月光下。

【月光祈福淨化法】

準備物品：

1.一個透明玻璃杯裝白開水（約八分滿）、白色小碗或小碟子、五色豆（綠豆、紅豆、黃豆、黑豆、白豆）或少許鹽米（鹽和白米混合）。

2.一張紅紙，上面寫好自己姓名、出生年月日、住址。

祈福步驟：

1.晚上7時至11時，在陽台或窗邊能見到月光處，將五色豆或鹽米撒向四周，象徵驅除晦氣，隔天即可清理。

2.將裝水玻璃杯置放紅紙上，放在月光能照射到的位置，並對月亮祈禱，心中默念或開口稟告：「恭請玉皇大帝、太陰星君作主，弟子（姓名）於此乙巳年天赦日、中秋佳節，誠心懺悔過往一切罪業與過失，祈求赦免冤親債主之干擾。並藉此月圓之光，祈求賜予（說出具體願望，如：家庭圓滿、健康平安、財運亨通等）。」

3.水杯曬月光，時間要超過一小時，月光加持後就成為「福水」，之後再一飲而盡，吸入月光圓滿的能量。

4.若有隨身佩帶的玉珮或其他吉祥物，都可以趁中秋放在月光下靜置一小時加持，能增強溫柔的磁場與貴人運。

也可煮錢水

老師也說，若中秋當天氣候不佳，未見月光，仍可以天赦日煮錢水增加財運，老師強調，天赦中秋雙吉本就可遇不可求，天候因素也增加吉日稀缺性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。