太陽入天秤「四星座」貴人運爆棚！射手舞台變大、他人脈通錢脈

9月23日太陽正式進入天秤座，象徵人際能量被點亮，成為生活重心，不只天秤座會受惠，部分星座也會迎來合作、社交、貴人方面好運。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四大星座近日社交能量滿滿，貴人運爆棚，職場有人提攜、生活上也獲幫助，建議參考太陽與上升星座，務必抓緊好運。

天秤座／魅力無限 貴人主動幫扶

太陽進入本命宮位，天秤座在人際場合格外閃亮。無論會議上發言，還是朋友聚會聊天，你都散發滿滿吸引力。過去努力終於被看見，上司、同事或客戶可能主動伸手相助。想法有人支持，困難有人協助，勇敢開口，貴人運旺到讓天秤座驚喜連連。

雙子座／社交小天才 人脈通錢脈

雙子座本就擅長交際，太陽加持讓魅力和靈活度翻倍。社交場合輕鬆如魚得水，原本只是點頭之交的人，也可能成為合作夥伴或貴人，帶來賺錢機會。雙子的幽默和聰明會吸引他人分享資源，多走出去，意想不到的機會正等著你去抓住。

射手座／上司賞識 事業舞臺變大

射手座這段時間感覺舞臺變大了，過去表現優異的你，獲得上司賞識，重要任務有人推薦，貴人也替你說好話。樂觀坦率是你的魅力密碼，勇敢承擔挑戰，這些機會將成為事業快速成長的跳板。

水瓶座／貴人出現 創意提案成功

水瓶座的想法總帶點「異類」氣息，這段時間卻被貴人欣賞與支持。過去的計畫有望被推廣，人際圈中出現願意幫忙的人，提供資源、引薦合作夥伴。勇敢提出構想，不藏在角落，貴人已經在身邊，等著助你一臂之力。

