花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

太陽入天秤「四星座」貴人運爆棚！射手舞台變大、他人脈通錢脈

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為人脈通錢脈示意圖。圖／AI生成
圖為人脈通錢脈示意圖。圖／AI生成

9月23日太陽正式進入天秤座，象徵人際能量被點亮，成為生活重心，不只天秤座會受惠，部分星座也會迎來合作、社交、貴人方面好運。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四大星座近日社交能量滿滿，貴人運爆棚，職場有人提攜、生活上也獲幫助，建議參考太陽與上升星座，務必抓緊好運。

天秤座／魅力無限 貴人主動幫扶

太陽進入本命宮位，天秤座在人際場合格外閃亮。無論會議上發言，還是朋友聚會聊天，你都散發滿滿吸引力。過去努力終於被看見，上司、同事或客戶可能主動伸手相助。想法有人支持，困難有人協助，勇敢開口，貴人運旺到讓天秤座驚喜連連。

雙子座／社交小天才 人脈通錢脈

雙子座本就擅長交際，太陽加持讓魅力和靈活度翻倍。社交場合輕鬆如魚得水，原本只是點頭之交的人，也可能成為合作夥伴或貴人，帶來賺錢機會。雙子的幽默和聰明會吸引他人分享資源，多走出去，意想不到的機會正等著你去抓住。

射手座／上司賞識 事業舞臺變大

射手座這段時間感覺舞臺變大了，過去表現優異的你，獲得上司賞識，重要任務有人推薦，貴人也替你說好話。樂觀坦率是你的魅力密碼，勇敢承擔挑戰，這些機會將成為事業快速成長的跳板。

水瓶座／貴人出現 創意提案成功

水瓶座的想法總帶點「異類」氣息，這段時間卻被貴人欣賞與支持。過去的計畫有望被推廣，人際圈中出現願意幫忙的人，提供資源、引薦合作夥伴。勇敢提出構想，不藏在角落，貴人已經在身邊，等著助你一臂之力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 星座 太陽 天秤座

秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單 掌握「開運3神招」整年不怕霉運來

2025年秋分落在國曆9月23日（星期二），秋分是晝夜平分、陰陽平衡的時節，也是秋季氣運由盛轉收的關鍵節點。古人說：「秋分者，陰陽相半也」，意味著這段時間要學會取捨、平衡，是沉澱內心、重新布局的重要時機。民俗信仰中，秋分是調整命運、扭轉氣場的黃金節氣，把握得好，有機會讓整個下半年扶搖直上！

在外脾氣大！「三生肖老公」回家聽老婆的話 ...寵妻又愛家

在十二生肖中，有些男人脾氣來得快，說話直白，表面上讓人覺得很強勢、很兇狠。但進入婚姻後，卻是鐵漢柔情，卻對老婆有求必應、言聽計從，根本「寵妻代表」。搜狐網分享，脾氣暴躁，卻對老婆說一不二的三生肖男，快看看有你嗎？

四生肖秋分有明顯收穫！屬羊職場運大開 屬馬社交能力達新高峰

9月23日是秋分，也是秋季的中間點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這段期間不僅象徵萬物由成長邁向收穫，也意味著人際、情感與工作上有修復、圓滿的契機，四生肖在秋分能量加持下，將有明顯收穫。

太陽入天秤「四星座」貴人運爆棚！射手舞台變大、他人脈通錢脈

9月23日太陽正式進入天秤座，象徵人際能量被點亮，成為生活重心，不只天秤座會受惠，部分星座也會迎來合作、社交、貴人方面好運。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四大星座近日社交能量滿滿，貴人運爆棚，職場有人提攜、生活上也獲幫助，建議參考太陽與上升星座，務必抓緊好運。

我該拜哪位主神？命理師教這樣看：經商拜武財神、「這些職業」拜媽祖

台灣人喜歡拜拜，但神明那麼多，到底我該拜什麼主神呢？「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」影片教你，如何找到適合自己的主神。王老師說，有些人會有感應，譬如常夢到某位神明，或是在廟裡看到祂會特別感動，或遇難時曾經被某位神明拯救，或是家裡已經有世代供奉的神明，也是祖先的安排，要你承接香火。

青春活力不老四星座！雙子充滿驚喜、這星座不管幾歲都是「小太陽」

有些人天生帶著青春濾鏡，無論年紀幾歲，都能展現源源不絕的朝氣與活力。他們不是刻意裝年輕，而是靈魂裡始終懷抱夢想與好奇。和這些星座相處，時間彷彿放慢，壓力也會悄悄消散。以下內容可同時參考太陽與上升星座。

