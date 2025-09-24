我該拜哪位主神？命理師教這樣看：經商拜武財神、「這些職業」拜媽祖

台灣人喜歡拜拜，但神明那麼多，到底我該拜什麼主神呢？「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」影片教你，如何找到適合自己的主神。王老師說，有些人會有感應，譬如常夢到某位神明，或在廟裡看到祂會特別感動，或遇難時曾經被某位神明拯救，或是家裡已經有世代供奉的神明，也是祖先的安排，要你承接香火。

王老師說，不建議看命格找主神，因為神明各有所司，神明執掌也許跟你不合，拜了不一定會如願。建議順著感覺走，拜拜最重要是心念。

王老師建議，如果真的不知道該那個主神？可以簡單按照行業區分，找出你的主神。

神明與行業搭配 🏮武財神：經商、投資、業務、金融、創業者 🏮土地公：房地產、土地仲介、建築營造、餐飲、基層小商家 🏮關公：企業老闆、公司行號、批發零售、軍警、司法 🏮城隍爺：跑業務、外勤工作、常出差者 🏮文昌帝君：學生、考生、教師、學術研究者、文職工作 🏮孔明（諸葛亮）：顧問業 🏮三太子（哪吒）：運輸業、外送員、初次創業 🏮媽祖（天上聖母）：旅遊業、服務業、航運、航空、漁業 🏮觀世音菩薩：女性、醫護、社工、演藝圈、娛樂業 🏮華佗：醫師、藥師、護理 🏮神農大帝：農業、養殖業、保健產業、營養師 🏮呂仙主：美業

如果信佛教，王老師推薦拜藥師佛，想要健康、順利、成就心願，都可以拜。

