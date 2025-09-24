秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單 掌握「開運3神招」整年不怕霉運來

2025年秋分落在國曆9月23日（星期二），秋分是晝夜平分、陰陽平衡的時節，也是秋季氣運由盛轉收的關鍵節點。古人說：「秋分者，陰陽相半也」，意味著這段時間要學會取捨、平衡，是沉澱內心、重新布局的重要時機。民俗信仰中，秋分是調整命運、扭轉氣場的黃金節氣，把握得好，有機會讓整個下半年扶搖直上！

如何在秋分招好運？

第一招：沐秋陽轉霉氣法

秋分是「陰陽均衡」的節點，特別適合淨化氣場。建議早上七到九點之間到戶外曬太陽，最好是在公園、樹下或陽台等自然氣場好的地方，讓秋日陽光照射後背，有助於驅除晦氣，補充能量。不妨搭配冥想或靜坐，讓心神安定，提升自身運勢。

第二招：以食轉運養正氣法

秋分過後，氣候乾燥，人體易燥易疲。建議多吃潤燥食材如白木耳、梨子、蓮藕等。可以煮一道「蓮藕銀耳湯」或「百合蘋果粥」與家人共享，不只養生，更有凝聚家庭福氣、提升財運之意。食補得宜，也會讓你精神充沛、做事更順！

第三招：點燈迎財避暗煞法

秋分後陽氣漸弱，家中若有陰暗角落容易聚煞，建議在家中財位（大門斜對角）或書房、辦公桌擺放小夜燈、鹽燈或LED燈，象徵點亮運勢、引光入宅。亦可擺放黃色或橘色的開運小物，如琥珀、黃水晶，有助強化財運與人緣，提升整體氣場。

哪些生肖在秋分節氣前後轉運？

生肖狗

事業發展順心如意，正財、偏財運都旺到不行！這段時間工作表現出色，容易獲得長官賞識，有升職加薪的機會。投資眼光精準，財運能動則發，是理財操作的黃金月。但也記得適時休息，別太操勞，把好運留得更久。

生肖虎

愛情與事業齊開花！在工作上如虎添翼，領導能力與執行力同步提升，是表現自我的好時機。愛情方面，單身者桃花朵朵開，有望遇見理想型；有伴者感情升溫，互動溫馨。唯一要注意的是財務規劃，別衝動投資就能安然過關。

生肖兔

秋分節氣對兔子們來說，屬於「穩中求進」的好時機。雖然事業與愛情不算特別旺，但整體走勢平穩安好，只要保持內心清明，不被外界干擾，自然能慢慢積累好運。面對喜歡的事務要堅持，即使短期內看不到成果，也會在日後綻放光芒。值得一提的是，財運相當不錯，適合進行長期投資規劃，有機會種下未來的金錢種子。

