快訊

「中文怪物」爆紅卻惹爭議 參賽者性騷、劈腿黑歷史連環爆

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單 掌握「開運3神招」整年不怕霉運來

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／AI生成
圖／AI生成

2025年秋分落在國曆9月23日（星期二），秋分是晝夜平分、陰陽平衡的時節，也是秋季氣運由盛轉收的關鍵節點。古人說：「秋分者，陰陽相半也」，意味著這段時間要學會取捨、平衡，是沉澱內心、重新布局的重要時機。民俗信仰中，秋分是調整命運、扭轉氣場的黃金節氣，把握得好，有機會讓整個下半年扶搖直上！

秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單，掌握「開運三神招」整年不怕霉運來(圖片來源：科技紫微網)
秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單，掌握「開運三神招」整年不怕霉運來(圖片來源：科技紫微網)

如何在秋分招好運？

第一招：沐秋陽轉霉氣法
秋分是「陰陽均衡」的節點，特別適合淨化氣場。建議早上七到九點之間到戶外曬太陽，最好是在公園、樹下或陽台等自然氣場好的地方，讓秋日陽光照射後背，有助於驅除晦氣，補充能量。不妨搭配冥想或靜坐，讓心神安定，提升自身運勢。

第二招：以食轉運養正氣法
秋分過後，氣候乾燥，人體易燥易疲。建議多吃潤燥食材如白木耳、梨子、蓮藕等。可以煮一道「蓮藕銀耳湯」或「百合蘋果粥」與家人共享，不只養生，更有凝聚家庭福氣、提升財運之意。食補得宜，也會讓你精神充沛、做事更順！

第三招：點燈迎財避暗煞法
秋分後陽氣漸弱，家中若有陰暗角落容易聚煞，建議在家中財位（大門斜對角）或書房、辦公桌擺放小夜燈、鹽燈或LED燈，象徵點亮運勢、引光入宅。亦可擺放黃色或橘色的開運小物，如琥珀、黃水晶，有助強化財運與人緣，提升整體氣場。

哪些生肖在秋分節氣前後轉運？

生肖狗
事業發展順心如意，正財、偏財運都旺到不行！這段時間工作表現出色，容易獲得長官賞識，有升職加薪的機會。投資眼光精準，財運能動則發，是理財操作的黃金月。但也記得適時休息，別太操勞，把好運留得更久。

生肖虎
愛情與事業齊開花！在工作上如虎添翼，領導能力與執行力同步提升，是表現自我的好時機。愛情方面，單身者桃花朵朵開，有望遇見理想型；有伴者感情升溫，互動溫馨。唯一要注意的是財務規劃，別衝動投資就能安然過關。

生肖兔
秋分節氣對兔子們來說，屬於「穩中求進」的好時機。雖然事業與愛情不算特別旺，但整體走勢平穩安好，只要保持內心清明，不被外界干擾，自然能慢慢積累好運。面對喜歡的事務要堅持，即使短期內看不到成果，也會在日後綻放光芒。值得一提的是，財運相當不錯，適合進行長期投資規劃，有機會種下未來的金錢種子。

【延伸閱讀】

【奇門秘術】論事業天命與投資運

【暗藏玄機】你的紫微命盤走什麼命？

科技紫微網

秋分 偏財運 生肖

延伸閱讀

每日星座運勢／雙子適合推行新計劃 拓展新的業務

周二入「秋分」…4生肖接福 1行業事業運大爆發

秋冬逢凶化吉！3星座+3生肖拋開「衰神」 事業財運雙豐收

農曆8月運勢／虎馬狗注意血光災、「三動物」不能貪…容易被騙

相關新聞

秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單 掌握「開運3神招」整年不怕霉運來

2025年秋分落在國曆9月23日（星期二），秋分是晝夜平分、陰陽平衡的時節，也是秋季氣運由盛轉收的關鍵節點。古人說：「秋分者，陰陽相半也」，意味著這段時間要學會取捨、平衡，是沉澱內心、重新布局的重要時機。民俗信仰中，秋分是調整命運、扭轉氣場的黃金節氣，把握得好，有機會讓整個下半年扶搖直上！

在外脾氣大！「三生肖老公」回家聽老婆的話 ...寵妻又愛家

在十二生肖中，有些男人脾氣來得快，說話直白，表面上讓人覺得很強勢、很兇狠。但進入婚姻後，卻是鐵漢柔情，卻對老婆有求必應、言聽計從，根本「寵妻代表」。搜狐網分享，脾氣暴躁，卻對老婆說一不二的三生肖男，快看看有你嗎？

四生肖秋分有明顯收穫！屬羊職場運大開 屬馬社交能力達新高峰

9月23日是秋分，也是秋季的中間點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這段期間不僅象徵萬物由成長邁向收穫，也意味著人際、情感與工作上有修復、圓滿的契機，四生肖在秋分能量加持下，將有明顯收穫。

太陽入天秤「四星座」貴人運爆棚！射手舞台變大、他人脈通錢脈

9月23日太陽正式進入天秤座，象徵人際能量被點亮，成為生活重心，不只天秤座會受惠，部分星座也會迎來合作、社交、貴人方面好運。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四大星座近日社交能量滿滿，貴人運爆棚，職場有人提攜、生活上也獲幫助，建議參考太陽與上升星座，務必抓緊好運。

我該拜哪位主神？命理師教這樣看：經商拜武財神、「這些職業」拜媽祖

台灣人喜歡拜拜，但神明那麼多，到底我該拜什麼主神呢？「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」影片教你，如何找到適合自己的主神。王老師說，有些人會有感應，譬如常夢到某位神明，或是在廟裡看到祂會特別感動，或遇難時曾經被某位神明拯救，或是家裡已經有世代供奉的神明，也是祖先的安排，要你承接香火。

青春活力不老四星座！雙子充滿驚喜、這星座不管幾歲都是「小太陽」

有些人天生帶著青春濾鏡，無論年紀幾歲，都能展現源源不絕的朝氣與活力。他們不是刻意裝年輕，而是靈魂裡始終懷抱夢想與好奇。和這些星座相處，時間彷彿放慢，壓力也會悄悄消散。以下內容可同時參考太陽與上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。