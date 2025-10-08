好運來敲門！農曆八月「這幾個生肖」財運桃花雙滿格

2025年乙巳蛇年農曆八月（國曆2025/9/22～2025/10/20），恰逢秋分與寒露這兩個節氣，而且，喜迎中秋佳節，氣候涼爽宜人，家家戶戶慶團圓。在如此美好的時節，十二生肖運勢是否暢旺順遂？請跟隨科技紫微網一起來看一看吧。祝福你：花好月圓人團圓，事事圓滿福祿至！

八月好運排行：愛情順遂生肖：猴、虎、豬

事業暢旺生肖：鼠、狗、猴、虎

財富亨通生肖：牛、兔、狗

鼠

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

事業運走高，有機會展現才能，在更好、更大的舞台發光發熱，成就感倍增。有利推行新計劃，易獲得優質資源，助力頗多。愛情、財富運較弱，單身者難有愛情機會，宜把重心放在事業追求上；有伴侶者各自忙碌，對感情、家庭的經營有所疏忽，須多抽時間關心伴侶。財勿露白，以免破損。

牛

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★★★

運勢分析：

此月財運充盈，求財順利，收入超出預期，正是積極投資理財的好時機。有利拓展人脈，運用良好的人際關係拓寬財路，易在短期內有實質收益。事業運陷入低谷，正是考驗心態的時期，必須直面問題，主動尋找解決之法，方有轉機，切忌焦慮、停滯不前。愛情運平平，珍惜擁有為妙。

虎

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

這個月愛情、事業上的運氣都很不錯。工作中能力顯現，各項事務多能順利推進，付出與收穫成正比，成長進步迅速。正是把握表現機會的好時機，有利發揮領導組織能力。單身者桃花運佳，有機會與心儀對象結緣；有伴侶者心靈交流增多，感情升溫。財運不佳，守財為宜，不利投資。

兔

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

頗為平順安好的一個月。愛情、事業面沒有特別的好運氣，也沒有太多波折。多一點自己的聲音，勿受周遭人、事、物的影響，良好的心態可以帶動好運氣。對於自己喜歡的、對的事要有所堅持，雖然難有即時效益，但慢慢會變好。財富運很不錯，可以好好運作錢財，投資長遠財易有收益。

龍

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運氣平平，難有驚喜的月份。各方面多能有序運作，收穫不多，但也不易出錯。閒暇時光頗多，工作之餘有機會與親友相聚，也有機會結識新朋友，人際關係和諧，正是積累人脈的好時機。勿投機，有閒錢不妨適當安排旅行，接觸新事物，不僅能增長見識，還有機會交好運。

蛇

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運氣不太好，諸事多有不順，宜靜不宜動的月份。事業、財富運較弱，辛苦付出卻收效甚微，切忌冒進，沉潛鑽研、積蓄能量，待機會來時方可放手一搏。愛情運平淡，經營維繫好人際關係是關鍵，勿與人起衝突。單身者有頗多機會結識新朋友，但是難有愛情機會；有伴侶者多花時間經營感情，勿爭吵。

馬

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

事業運低迷，難有表現機會，小心職場小人，替人背黑鍋的機率高，勿埋頭苦幹，多留意職場人際關係。愛情、財富運平平，單身者想要擺脫單身不易，先從朋友做起為妙；有伴侶者感情關係平淡，必須主動製造浪漫驚喜，增強互動，方有機會感受到溫情。錢財上宜守不宜攻，存錢為首要。

羊

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運勢不太妙，很多事情事與願違，須看開，莫強求，做好情緒管理很重要。愛情、財富運不佳，特別容易遇到感情騙子，易受情傷，還損財。單身者別急於追求愛情，給彼此相互瞭解的時間，深入瞭解後再來考慮是否確立一段關係。事業運平平，多與同事協作可化解難題，孤軍奮戰難成事。

猴

愛情運指數：★★★★★

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運氣暢旺，各方面進展順利，多能心想事成的月份。特別是愛情與事業面，順風順水，收穫頗多。有愛神助攻，單身者遇良緣機率高，多外出，安排旅行、出差等，宅在家裡則難遇有緣人；有伴侶者被愛滋養，常有溫存，感情甜蜜，幸福感滿滿。錢財進出多能維持平衡，只要不投機就不會破財。

雞

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運氣不佳，諸多麻煩事找上門來，必須冷靜對待，主動尋求助力，切忌悶不吭聲、抱怨賭氣。工作中易出錯，多留意文書往來，看清條款細則，疏忽大意小心陷入困局。與人交往須提高警惕，小心遇人不淑上當受騙。特別是錢財往來要有分寸，窮講究、裝大方都易破財，影響氣運。

狗

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

事業發展順心如意，正財、偏財運旺盛的月份。工作如魚得水，易受器重，升職加薪機率高；投資理財快速精準，易有實質收益，有利錢財運作，越動越發。愛情多失意，單身者難遇良緣，留意人際交往，勿太快投入一段感情，小心受到情傷；有伴侶者與伴侶的互動不多，易感孤寂。

豬

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

有好事多磨的傾向，特別是事業、財富運較弱。工作難題不少，有些工作別急於處理，暫時擱淺反而會有轉機。切忌投機，玩金錢遊戲易遭損。愛情面多如意，人緣良好。單身者結交新朋友的機會頗多，易邂逅心儀對象，有利談情說愛；有伴侶者交流互動較多，感情生活豐富有趣。

