快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

壞脾氣卻有人寵！三星座女天生「公主命」人見人愛、花見花開

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為女生很強勢示意圖。圖/AI生成
圖為女生很強勢示意圖。圖/AI生成

有些女生脾氣很壞，甚至有點強勢與任性，但偏偏就是有人願意寵愛，讓她們活得像小公主。搜狐網分享，三個星座女生脾氣很壞，卻有人寵愛，讓她們活得像小公主。快看看都有誰上榜？

牡羊座／火爆女子 卻真性情

牡羊女直率又熱情，想到什麼就說什麼。雖然脾氣急躁，常讓人難招架，但背後其實是單純與真誠。她們面對挑戰時勇敢堅定，這份真性情反而讓懂得欣賞的人更想守護，也因此總有人心甘情願寵著她們。

獅子座／自信耀眼 全場焦點

獅子女自帶光環，自信又有存在感，走到哪裡都是焦點。偶爾高傲、任性，甚至脾氣上來不容忽視，但她們同時大方熱心，讓人無法不被吸引。身邊的人往往願意容忍她們的小脾氣，反而覺得守護這樣耀眼的存在，是一種幸福。

天蠍座／神秘魅力 讓人著迷

天蠍女性格神秘，情感深沉，脾氣變化多端難捉摸，但正因如此更具魅力。願意走近天蠍的人，會被她們真摯的情感吸引。只要能走進她的心，就會成為她生命裡最重要的存在，也會忍不住想一直寵愛下去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

天生強勢！12星座不示弱排行曝 即使受傷也要裝沒事

下周星座運勢／火星入天蠍…水瓶事業添柴、這星座對賺錢很有想法

月亮進獅子座！「4星座」迎來職場高光時刻 晉升機會來了

不是沒人愛！「4星座男」高冷又慢熟 桃花來了也留不住

相關新聞

壞脾氣卻有人寵！三星座女天生「公主命」人見人愛、花見花開

有些女生脾氣很壞，甚至有點強勢與任性，但偏偏就是有人願意寵愛，讓她們活得像小公主。搜狐網分享，三個星座女生脾氣很壞，卻有人寵愛，讓她們活得像小公主。快看看都有誰上榜？

這些星座好為人師...魔羯沒人問硬要教、這星座喊「為你好」

928是教師節，今年也有連假。說起老師為人師表，你知道有哪些星座天生「好為人師」，常常打著「為你好」的名義去教育別人呢？對應以下星座，看看你周圍是否有這樣的人吧！

幸運之神眷顧！3星座下半年否極泰來...雙魚找到真愛、他事業沖天

到了下半年，各星座運勢上也會產生不同變化。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年否極泰來的星座，快來看看你有沒有這個好運吧！請參考太陽、上升星座。

每日星座運勢／雙子適合推行新計劃 拓展新的業務

2025-09-24牡羊座短評：事情進展不順，有延遲的傾向。【整體運】工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的

天生強勢！12星座不示弱排行曝 即使受傷也要裝沒事

有些人天生強勢，面對挑戰絕不低頭，即使受傷也要裝作無懼。他們把逞強視為自尊的象徵，認為軟弱等於失去主導權。這份骨子裡的不服輸，讓他們在人群中總是閃耀，哪怕背後付出極大代價。

今秋分！命理師：「4大黑馬生肖」正逆襲 2025最後翻身戰開打

9/23在樺加沙強颱肆虐下，節氣正式進入秋分。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有4大黑馬生肖正逆風而起，將在2025下半年為自己進行翻身戰拼命。第一名是屬兔的朋友，人氣跟財氣都很旺，第二名是屬虎的朋友，轟轟烈烈的愛情也有助於事業突破，第三名是屬馬的朋友，職場上會有貴人提拔，第四名是屬蛇的朋友，有升官發財機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。