這些星座好為人師...魔羯沒人問硬要教、這星座喊「為你好」

圖為遇上好為人師的同事，上班族心累示意圖。圖／AI生成
圖為遇上好為人師的同事，上班族心累示意圖。圖／AI生成

928是教師節，今年也有連假。說起老師為人師表，你知道有哪些星座天生「好為人師」，常常打著「為你好」的名義去教育別人呢？對應以下星座，看看你周圍是否有這樣的人吧！

✮處女座／看不順眼 都要批評

處女座對於任何事情都可以教育別人，無論是做事的方式或是處事的態度，當處女座看不順眼的時候，很容易就會出現愛教育的態度出現。而且處女座是非常愛批評別人，已經到骨子裡，表現自然得已經在教育人的情況下也不自知。

✮射手座／自以為是 說大道理

射手座只要談到一些論點，或是分析一些事情的時候，射手座都有自己獨特的觀點，並且不會害怕去分享自己的想法，最愛說一些大道理。用一個站在道德高地的旁觀者去說教，有時候甚至像一個看通世事的老人，但語氣冷漠讓人聽起來很不舒適。

✮魔羯座／自認專業 沒人問硬要教

只要涉及工作、專業，尤其是魔羯座的領域，他們都會容易出現教育別人的時刻，魔羯也不介意當老師的角色，只要你虛心求教，魔羯座都會不吝於分享自己的經驗。但問題在於有時候並沒有向魔羯座請教的情況下，也會出現這種教育的氣息。

✮獅子座／高高在上 我是老大

獅子座有天生的領導能力，很喜歡「帶領」別人做事，這少不免會有一些指導，也有一點責備。而且獅子座無論要表達什麼事情，都會用一種高高在上的態度，讓人聽起來都是刺耳的。

✮水瓶座／全世界只有我最清醒

水瓶座不是愛教育的人，但是水瓶座非常喜歡展開自己的偉論，對於別人的事情喜歡評頭品足。也有自己的一套做法，無論在人前或是人後，都一副自己是清醒的，自己才是懂得最多的人，讓人無所適從。

✮雙魚座／意見很多 情勒「為你好」

雙魚是一個隱藏的說教者，因為雙魚總會包裝是為了你好，為了你著想，為了你所以才會感同身受，尤其在於情感上的建議，雙魚座都非常喜歡代入並且給了意見。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

