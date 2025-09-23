今秋分！命理師：「4大黑馬生肖」正逆襲 2025最後翻身戰開打

9/23在樺加沙強颱肆虐下，節氣正式進入秋分。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有4大黑馬生肖正逆風而起，將在2025下半年為自己進行翻身戰拼命。第一名是屬兔的朋友，人氣跟財氣都很旺，第二名是屬虎的朋友，轟轟烈烈的愛情也有助於事業突破，第三名是屬馬的朋友，職場上會有貴人提拔，第四名是屬蛇的朋友，有升官發財機會。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(9/23至10/8) 12生肖運勢：

Top12 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段時間會有考驗與磨練，長期的承諾會被拉出來檢視，雖然你會把工作責任完成，也訂定好目標前進，但仍要注意不要讓身心過勞，別讓工作或責任壓垮你，適當休息與情緒釋放很是關鍵，建議做健康檢查，了解身體健康狀況，事先做些預防。

Top11 ： 雞

屬雞的朋友，這段時間有創傷要面對，雖然內心暗暗自己修復，試圖重生，但也不要急於強裝過關或好強表現沒事，反而說出來才是真正的化解。另外，做事不要太衝動，否則會造成誤解，或招致相互對抗，離開舊關係跟舊事業模式，才有開創新局的機會。

Top10 ： 猴

屬猴的朋友，這段時間不要太愛與人比較，也千萬不要跟人有借貸關係，在合夥方面要小心合約，財庫容易有破洞。還有人際關係上容易有背叛或者被拖延與阻礙的情況發生，保守理財為宜，切莫太冒險。

Top9 ： 龍

屬龍的朋友，這段時間容易過度自責與過度挑剔，想把事情做到最好，反而焦慮過頭，看看哪裡需要修正改進之外，也要記得好好愛自己，有機會多祈福、禱告，能對事業與學習有所幫助，也會有貴人相助。

Top8 ： 羊

屬羊的朋友，這段時間缺乏安全感，容易因焦慮而分心，雜亂的資訊會把自身的風險拉高，因而造成損失。別說太多，容易招來反面的回饋，講話說重點，會比話題多更可靠，這段時間建議先不要進行契約談判，容易無效溝通。

Top7 ： 牛

屬牛的朋友，這段時間雖然不是最耀眼的時刻，但能讓你學到許多的新知，建議多旅行或多思考，可以讓你思維提升並重整目標與方向，也不要過於亂衝或輕信『機會』的外表，一切都需要做好功課再考慮投入，你的選擇會有很多，但要挑一條長線走才算聰明。

Top6 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間會有業力與責任感的壓力，避免過度敏感與逃避，你的情緒與夢境可能特別強烈，反倒造成不健康的內耗與沉溺，要設好界線，練習分辨什麼是自己的情緒、什麼是被環境帶入影響，一切要回歸實際行動才是關鍵。正視自我的責任與遵守紀律，將會翻轉命運，迎來美好的新契機。

Top5 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間容易招到小人陷害或被人誤解孤立，需要重塑人設與社群影響力，理念會被挑戰或者升級，你有潛力成為變革者，但也別標新立異過頭招來對立與批評，要有穩定的價值觀當作根基，才能站穩腳步。

Top4 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段時間有升官發財的機會，人氣很旺，把握曝光機會，也能擁有粉絲，要保持真誠的自我，也不要被舞台束縛掩蓋了真實的自己，不需要靠演很大來表現，不然只是曇花一現，切記收斂自戀，也不要總是以自我為中心，謙虛有禮將吸引眾多的貴人相助；單身者容易有戀情的開展。

Top3 ： 馬

屬馬的朋友，這段時間好好經營家庭與情感關係，會是你心靈能量的港灣，同時也會為你帶來財運、守護好事業與家庭。建議長期投資或創業，修心是得運的關鍵，職場容易遇到貴人提拔，並且給予資源，但也別被家庭期望束縛或受到家人情緒勒索讓自己動彈不得。

Top2 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間容易有轟轟烈烈的愛情，意志會特別堅定，潛能被激發，很適合主動追愛或掌權，這股能量用在事業突破上、強化身體鍛鍊或面對情感上都是很好的方向，但如果情緒的波動過大，控制慾與佔有慾過強，掌控不良的話會反噬自己或傷到他人，要特別注意。

Top1 ：兔

屬兔的朋友，這段時間是能見度極高的一段時期，敢於展現自我，事業上就會有突破，好好活絡人際關係，會讓你的人氣跟財氣暴漲，合作邀約頻繁，記得主動積極的提案，多參加公開場合的活動。更新形象有助於轉運，千萬不要猶豫不決，錯過機會。

