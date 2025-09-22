生活順風順水！「4生肖」10月份好運不斷、事業財運兩得意

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
屬馬、虎、牛、豬的朋友，在這個十月運勢顯著走強。 圖／pakutaso
金秋十月，迎來一年中最具收穫氛圍的季節，不少人多年來的努力與堅持，將在此時迎來回報。「搜狐網」指出，生肖屬馬、虎、牛、豬的朋友，在這個十月運勢顯著走強，無論是職場表現、晉升機會，或財運表現，都有望「雙豐收」。他們長期以來的穩健與付出，將在此刻化為實質成果，迎來屬於自己的高光時刻。

屬馬

屬馬者個性務實低調，平時不爭不搶，但在關鍵時刻往往展現過人能力。十月開始，過去累積的經驗與準備終於派上用場，無論是方案規劃、資料分析，皆能在團隊中發揮關鍵作用，獲得主管賞識。專家建議，持續保持專業與穩定節奏，升遷或接手重要項目可期，堪稱厚積薄發的代表。

屬虎

屬虎者具備天生領導魅力與自信風采，在職場中容易吸引貴人注意。十月運勢上揚，不僅溝通表現出色，也具備推動合作、拓展新機的能力。適合主動展現成果、累積人脈資源，讓自己的實力被更多人看見。只要善用自身魅力，將有機會開啟新的合作契機，事業發展更上一層樓。

屬牛　

屬牛者性格穩重，做事踏實，是典型的「耕耘型」人才。即便在壓力之下，也能穩住陣腳、解決問題。進入十月，先前的辛勤努力將陸續開花結果，不僅受到上級肯定，也可能被委以重任。命理專家表示，屬牛者在這段期間有機會爭取晉升或項目主導權，是一段值得把握的上升期。

屬豬

屬豬者天性溫和樂觀，即使處於低谷也不輕言放棄。十月開始，財運明顯轉好，無論是本業收入還是額外收入，都有增長的可能。特別是在正財部分，表現穩健者有望獲得獎金或提成回饋；而在偏財方面，亦有可能因投資或偶發機會取得收益。維持良好心態，持續努力，將為財富累積打下穩固基礎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

