生活順風順水！「4生肖」10月份好運不斷、事業財運兩得意
金秋十月，迎來一年中最具收穫氛圍的季節，不少人多年來的努力與堅持，將在此時迎來回報。「搜狐網」指出，生肖屬馬、虎、牛、豬的朋友，在這個十月運勢顯著走強，無論是職場表現、晉升機會，或財運表現，都有望「雙豐收」。他們長期以來的穩健與付出，將在此刻化為實質成果，迎來屬於自己的高光時刻。
屬馬
屬馬者個性務實低調，平時不爭不搶，但在關鍵時刻往往展現過人能力。十月開始，過去累積的經驗與準備終於派上用場，無論是方案規劃、資料分析，皆能在團隊中發揮關鍵作用，獲得主管賞識。專家建議，持續保持專業與穩定節奏，升遷或接手重要項目可期，堪稱厚積薄發的代表。
屬虎
屬虎者具備天生領導魅力與自信風采，在職場中容易吸引貴人注意。十月運勢上揚，不僅溝通表現出色，也具備推動合作、拓展新機的能力。適合主動展現成果、累積人脈資源，讓自己的實力被更多人看見。只要善用自身魅力，將有機會開啟新的合作契機，事業發展更上一層樓。
屬牛
屬牛者性格穩重，做事踏實，是典型的「耕耘型」人才。即便在壓力之下，也能穩住陣腳、解決問題。進入十月，先前的辛勤努力將陸續開花結果，不僅受到上級肯定，也可能被委以重任。命理專家表示，屬牛者在這段期間有機會爭取晉升或項目主導權，是一段值得把握的上升期。
屬豬
屬豬者天性溫和樂觀，即使處於低谷也不輕言放棄。十月開始，財運明顯轉好，無論是本業收入還是額外收入，都有增長的可能。特別是在正財部分，表現穩健者有望獲得獎金或提成回饋；而在偏財方面，亦有可能因投資或偶發機會取得收益。維持良好心態，持續努力，將為財富累積打下穩固基礎。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言