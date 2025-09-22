周二入「秋分」…4生肖接福 1行業事業運大爆發

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
9月23日迎來節氣「秋分」，龍、狗、牛、羊4生肖整體運勢可望爆發。圖／AI生成
9月23日迎來節氣「秋分」，當天晝夜等長，民俗專家廖大乙提醒，當天要平心靜氣，勿動肝火破壞平衡，在秋分到寒露期間不妨向土地公誠心祈求，有助於下半年運勢順遂，尤其從事八大行業及龍、狗、牛、羊4生肖整體運勢可望爆發。

廖大乙指出，春分「祭日」拜太陽讓農作物生長，秋分「祭月」則是謝太陰，透過祭祀感謝秋收好過冬；當節氣走到秋分代表今年已過三分之二，當天晝夜等長，切記要平心靜氣，勿大動肝火破壞平衡，更是求得伴侶、貴人等好因緣的好時機。

在秋分到寒露（10月8日）期間，民眾不妨到自己常去的土地公廟，也能在見天處面朝東方誠心向土地公祈求庇佑順遂，並發願行善布施來增加正能量，可有效改變自身磁場，尤其八大行業及龍、狗、牛、羊4生肖運勢可望越來越旺。

他建議，從事八大行業的人在秋分至寒露這半個月，可準備伴手禮，像糖果或是柿子、龍眼乾等帶有吉祥寓意的水果，到工作場所附近的土地公廟拜拜，拜完分享其他人吃，收到的人會致謝說好話，有助提升磁場正能量，事業運可望大爆發。

此外，龍、狗、牛、羊4生肖在秋分後有改變升遷的機會，尤其是先前考試考不過或求職不順，也是把握寒露前多去土地公廟走走，請土地公伯多幫忙，並以金黃、粉紅、綠色為幸運色可多做穿衣搭配，有助下半年開運接福，甚至升官發財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

