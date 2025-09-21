快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

金秋四生肖事業爆發 屬馬沉穩突圍、屬龍霸氣帶隊獲賞識

聯合新聞網／ 綜合報導
金秋事業運爆發！《搜狐網》特別點名四生肖，包括屬羊、虎、馬、龍的朋友，職場將迎來全新轉折。示意圖／Ingimage
金秋事業運爆發！《搜狐網》特別點名四生肖，包括屬羊、虎、馬、龍的朋友，職場將迎來全新轉折。示意圖／Ingimage

金秋事業運爆發！《搜狐網特別點名生肖，包括屬羊、虎、馬、龍的朋友，職場將迎來全新轉折，升職加薪水到渠成，快人一步踏上發展新階段。

生肖羊：厚積薄發 終見光芒

屬羊的朋友向來腳踏實地，專注於長期目標，不爭一時輸贏。這個秋天，過去的努力終於要轉化為職場資本，不論是在專案中表現出色，或是專業技能被看重，讓屬羊逐漸凸顯「不可替代」的價值。

生肖虎：領袖風範 凝聚團隊

屬虎的人在秋季，無論帶領團隊或單打獨鬥，都能表現沉穩自信，尤其屬虎者懂得整合團隊能量，激勵同事向目標前進，讓大家充滿凝聚力，這股魄力與責任感，讓上司更願意給予機會。

生肖馬：沉穩應對 實力突圍

屬馬者一向低調，但實力絕不容小覷，當環境出現變化，他們總能冷靜掌握重點、提出關鍵方案，進而獲得上司賞識。這個秋天，屬馬的專業與細心將被看見，不必刻意表現，也能自然站上舞台，迎來職場新高度。

生肖龍：王者氣場 引領方向

屬龍的人天生自帶氣場，果斷自信，遇到挑戰時總能率先站出來。在這個秋季，他們如同導航燈，為團隊指引方向，在難題中找出解法，成為眾人依靠的核心力量，升職與加薪將是順理成章。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

生肖 職場 迷信 搜狐網

延伸閱讀

老公迷上巨乳網紅狂約開房！二婚妻還想救婚姻 全網苦勸：都詐騙啦

洗澡被男友嫌太久！她曝「75分鐘清潔7步驟」 兩派網友掀論戰

無法克制消費！她信用卡全停改用「這張」 網見關鍵問題全搖頭

觸犯鬼月禁忌！婆婆要求「衣服全重洗」！兩派網友掀論戰

相關新聞

今天鬼門關也是地藏王菩薩成道日 拜拜禁忌不可不知

今天是農曆7月30日，民俗「鬼門關」的日子，今天也是地藏王菩薩的成道日，一般民眾也會在今天辦理祭祀法會，命理師楊登嵙提醒...

金秋四生肖事業爆發 屬馬沉穩突圍、屬龍霸氣帶隊獲賞識

金秋事業運爆發！《搜狐網》特別點名四生肖，包括屬羊、虎、馬、龍的朋友，職場將迎來全新轉折，升職加薪水到渠成，快人一步踏上發展新階段。

每日星座運勢／雙子多留意財經消息 做好投資計劃

2025-09-21牡羊座短評：晚上會有意料之外的事情發生。【整體運】先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。【愛情

殺破狼週運勢／2星座偏財運好「要對發票」金牛出現心動對象

殺破狼2025年9月22日～9月28日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，家中有喜事發生，可能會多一名新成員加入，或是會換新居，搬到比較舒適安全的

三星座很膚淺「見錢眼開、拜高踩低」！第一名看外表決定一切

做人有時候不要太膚淺，有可能會被限制在狹小的世界，而失去更大的機會，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「真的好膚淺」！？

觸犯鬼月禁忌！婆婆要求「衣服全重洗」！兩派網友掀論戰

你有聽過這樣的習俗嗎？一名女網友分享，婆婆叮嚀在農曆七月洗好的衣服，絕對不能曬過夜，不過她有點忘記收，被婆婆發現後，被要求「全部重洗一遍」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。