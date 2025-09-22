唐綺陽星座運勢週報：天秤感情曖昧尷尬 牡羊事業破局重練
【唐綺陽星座運勢週報9/22-9/28】
星象影響：火星進天蠍、太陽進天秤
本週一火星進天蠍，天蠍活躍度高，有忙碌爆紅機會，需留意刀火燙傷或避免性急、發脾氣，眾人討論遺產、理財或大筆金源相關議題。週二太陽進天秤，節氣轉換、天氣多變，要注意保暖，週二前避免做重大決定。
12星座個別影響：
牡羊：事業若破局不如就重練；感情爭執需懂得止血
金牛：拿出真本事來鬥智鬥勇；感情衝突以機智化解
處女：分身乏術可先放過自己；感情放輕鬆別太計較
天秤：遭遇卡關先暫緩勿硬闖；感情曖昧尷尬需溝通
雙子：人情關係往來互動頻繁；感情遇有脾氣的對象
獅子：勇於溝通促進行事效率；感情少說少錯多觀察
天蠍：掌握住舊案再啟動新計畫；感情當心言語冒犯
射手：低調努力收穫亮眼成果；感情需付出務實行動
巨蟹：人脈資源給力有幫助；感情有友情轉曖昧可能
魔羯：事業規劃與海外連結大；感情建議積極主動些
水瓶：事業的致勝關鍵在於細節；感情易有年下桃花
雙魚：工作遇到知音夥伴；感情老夫老妻能重燃熱情
