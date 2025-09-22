唐綺陽星座運勢週報：天秤感情曖昧尷尬 牡羊事業破局重練

快訊

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
唐綺陽星座運勢週報9/22-9/28】

星象影響：火星進天蠍、太陽進天秤

本週一火星進天蠍，天蠍活躍度高，有忙碌爆紅機會，需留意刀火燙傷或避免性急、發脾氣，眾人討論遺產、理財或大筆金源相關議題。週二太陽進天秤，節氣轉換、天氣多變，要注意保暖，週二前避免做重大決定。

12星座個別影響：

牡羊：事業若破局不如就重練；感情爭執需懂得止血

金牛：拿出真本事來鬥智鬥勇；感情衝突以機智化解

處女：分身乏術可先放過自己；感情放輕鬆別太計較

天秤：遭遇卡關先暫緩勿硬闖；感情曖昧尷尬需溝通

雙子：人情關係往來互動頻繁；感情遇有脾氣的對象

獅子：勇於溝通促進行事效率；感情少說少錯多觀察

天蠍：掌握住舊案再啟動新計畫；感情當心言語冒犯

射手：低調努力收穫亮眼成果；感情需付出務實行動

巨蟹：人脈資源給力有幫助；感情有友情轉曖昧可能

魔羯：事業規劃與海外連結大；感情建議積極主動些

水瓶：事業的致勝關鍵在於細節；感情易有年下桃花

雙魚：工作遇到知音夥伴；感情老夫老妻能重燃熱情

溝通 火星 保暖 唐綺陽 星座運勢

相關新聞

周二入「秋分」…4生肖接福 1行業事業運大爆發

9月23日迎來節氣「秋分」，當天晝夜等長，民俗專家廖大乙提醒，當天要平心靜氣，勿動肝火破壞平衡，在秋分到寒露期間不妨向土...

每日星座運勢／雙魚提出建設性構想 容易獲得重用

2025-09-22牡羊座短評：一年的努力沒有白費。【整體運】花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助

金秋四生肖事業爆發 屬馬沉穩突圍、屬龍霸氣帶隊獲賞識

金秋事業運爆發！《搜狐網》特別點名四生肖，包括屬羊、虎、馬、龍的朋友，職場將迎來全新轉折，升職加薪水到渠成，快人一步踏上發展新階段。

今天鬼門關也是地藏王菩薩成道日 拜拜禁忌不可不知

今天是農曆7月30日，民俗「鬼門關」的日子，今天也是地藏王菩薩的成道日，一般民眾也會在今天辦理祭祀法會，命理師楊登嵙提醒...

殺破狼週運勢／2星座偏財運好「要對發票」金牛出現心動對象

殺破狼2025年9月22日～9月28日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，家中有喜事發生，可能會多一名新成員加入，或是會換新居，搬到比較舒適安全的

