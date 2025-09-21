今天鬼門關也是地藏王菩薩成道日 拜拜禁忌不可不知
今天是農曆7月30日，民俗「鬼門關」的日子，今天也是地藏王菩薩的成道日，一般民眾也會在今天辦理祭祀法會，命理師楊登嵙提醒，祭祀地藏王菩薩時，有一些祭祀習慣與禁忌需要多加留意。
命理師楊登嵙說，農曆7月15日是地藏王菩薩生日，7月30日除了鬼門關外，也是地藏王菩薩成道日，但民間習俗卻將7月的最後一日定為地藏王菩薩生日，一直延用迄今。
地藏王菩薩成道日的祭祀習慣與禁忌，分述如下：
一、供品拜素食：
鬼門關這天拜拜必須以素食為主要供品，一來是供奉菩薩的原因，地藏王菩薩以慈悲為懷，不忍傷害生命，因此祭拜時應保持素食，展現對菩薩護生理念的尊重，二來是讓好兄弟們不要因為大魚大肉而留戀陽世，不願回歸地府。
二、不拿掃把：
傳統民間習俗這一天不拿掃把，等鬼門關過後才打掃，掃把是種驅鬼用的工具，擔心遊蕩的鬼魂在這最後一天收假，還誤以為要被驅趕而產生怨恨。
三、過午不食：
因佛教教義的齋日影響，配合地藏王菩薩聖誕，這一天在傳統上會過午不食，換句話說從午餐過後就不再進食，一直到明天早餐為止，意義上是讓好兄弟們上路前最後一餐不打擾祂們。因此，祭拜地藏王菩薩時，需避免供奉葷食，其他方面則無須過於擔心。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
