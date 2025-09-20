快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

觸犯鬼月禁忌！婆婆要求「衣服全重洗」！兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，婆婆叮嚀在農曆七月洗好的衣服，絕對不能曬過夜，不過她有點忘記收，被婆婆發現後，被要求「全部重洗一遍」，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，婆婆叮嚀在農曆七月洗好的衣服，絕對不能曬過夜，不過她有點忘記收，被婆婆發現後，被要求「全部重洗一遍」，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage

你有聽過這樣的習俗嗎？一名女網友分享，婆婆叮嚀在農曆七月洗好的衣服，絕對不能曬過夜，不過她有天忘記收，被婆婆發現後，被要求「全部重洗一遍」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，婆婆強調農曆七月洗衣服不能曬過夜，容易「招來不乾淨的東西」，結果她有一次忘記收，婆婆隔天發現後，立刻要求她把所有衣服重新洗一遍，讓她直呼「雖然無法理解，但還是照做，不過真的有人會care這種禁忌嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「不會重洗，再繼續曬太陽就好，天黑前記得收」、「天黑前忘記收的話就不收了，隔天白天會再給太陽曬過才收」、「我媽媽說有屋簷就沒關係，沒屋簷才算外面」、「晾屋簷下的可以過夜啦，不然一堆住大樓晚上洗衣服的人怎麼辦？如果是沒遮的，像空地、頂樓，那種才不行」、「天黑前會收進來室內，隔天再拿出去曬」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「照洗照收、照樣半夜剪指甲」、「只有老一輩的在乎，我從來不理，衣服有乾比較重要」、「什麼年代了？我都晚上洗晚上晾，平安又健康」、「有聽說這個習俗，但沒辦法配合，我下班回家很晚了，只能每次都半夜洗衣服+曬衣服」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

習俗 禁忌 婆婆 農曆七月

延伸閱讀

老公迷上巨乳網紅狂約開房！二婚妻還想救婚姻 全網苦勸：都詐騙啦

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

大同電鍋為何都是圓的？ 內行人曝：「3要素」是關鍵

出社會2年已財富自由？台大男「不婚不生」曝開銷…網看法兩極

相關新聞

觸犯鬼月禁忌！婆婆要求「衣服全重洗」！兩派網友掀論戰

你有聽過這樣的習俗嗎？一名女網友分享，婆婆叮嚀在農曆七月洗好的衣服，絕對不能曬過夜，不過她有點忘記收，被婆婆發現後，被要求「全部重洗一遍」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每日星座運勢／射手缺靈感聽輕音樂 轉換一下思維

2025-09-20牡羊座短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。【整體運】遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，

下周星座運勢／火星入天蠍…水瓶事業添柴、這星座對賺錢很有想法

下周(9/21-9/27)運勢如何呢？9/22我們將遇到處女座日蝕與處女新月，將為我們帶來新起點與重啟，生活主題上將特別和健康、秩序、工作有關。9/22當天火星也同時進入天蠍，行動力更為專注，情緒與欲望強烈，適合深入研究或下決定。9/23太陽進入天秤，整個能量將轉向人際、合作與平衡，重視關係經營。

飲水思源！三星座子孫能守住家業…巨蟹不忘初心、他還會發揚光大

能夠成家立業、為家族帶來榮譽，是很多人的夢想。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個能守住家產發揚光大的星座，快來看看你有沒有此方面特質吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

外冷內熱！「5生肖」靜如文青、動起來超狂野

有的人，不管歲月如何流逝，時代如何變遷，文青者就會自始至終做個文藝青年，狂野者就會歇斯底里到最後。科技紫微網知道，要在文青和狂野中自由切換，當然也不是沒有，有這麼幾個星座，就能做的到，活出自己的特色來。

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。