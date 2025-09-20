觸犯鬼月禁忌！婆婆要求「衣服全重洗」！兩派網友掀論戰

你有聽過這樣的習俗嗎？一名女網友分享，婆婆叮嚀在農曆七月洗好的衣服，絕對不能曬過夜，不過她有天忘記收，被婆婆發現後，被要求「全部重洗一遍」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，婆婆強調農曆七月洗衣服不能曬過夜，容易「招來不乾淨的東西」，結果她有一次忘記收，婆婆隔天發現後，立刻要求她把所有衣服重新洗一遍，讓她直呼「雖然無法理解，但還是照做，不過真的有人會care這種禁忌嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「不會重洗，再繼續曬太陽就好，天黑前記得收」、「天黑前忘記收的話就不收了，隔天白天會再給太陽曬過才收」、「我媽媽說有屋簷就沒關係，沒屋簷才算外面」、「晾屋簷下的可以過夜啦，不然一堆住大樓晚上洗衣服的人怎麼辦？如果是沒遮的，像空地、頂樓，那種才不行」、「天黑前會收進來室內，隔天再拿出去曬」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「照洗照收、照樣半夜剪指甲」、「只有老一輩的在乎，我從來不理，衣服有乾比較重要」、「什麼年代了？我都晚上洗晚上晾，平安又健康」、「有聽說這個習俗，但沒辦法配合，我下班回家很晚了，只能每次都半夜洗衣服+曬衣服」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦