每日星座運勢／射手遇問題找年齡大 有經驗者商量

2025-10-28

牡羊座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：理解是雙向的。

【整體運★★★★☆】

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

【愛情運★★★★☆】

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

【財富運★★★★☆】

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

【整體運★★★☆☆】

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

【財富運★★☆☆☆】

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：常存感恩之心。

【整體運★★☆☆☆】

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會倍感充實！

【事業運★★★☆☆】

工作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：穩定情緒，理清頭緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你在感情上容易感到寂寞，看對方不順眼。與其發生衝突不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，這種良好的心態也為你帶來了好運氣。

【財富運★★☆☆☆】

破財、散財之運，財運狀況多多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

處女座

短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。

【整體運★★★★★】

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 古銅青

開運方位：正東方向

天秤座

短評：有一種幸運從天而降的感覺。

【整體運★★★★☆】

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

【愛情運★★★★★】

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 祖母綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：易遇到心思細膩的對象。

【整體運★★★☆☆】

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★★★★☆】

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘋果綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

【愛情運★★★☆☆】

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：忙碌的一天。

【整體運★★★☆☆】

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

【事業運★★☆☆☆】

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

【財富運★★★☆☆】

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：運勢走俏，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★★☆】

有強烈的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

【財富運★★★☆☆】

投資運不錯，可先了解市場，看好投資項目、做好充分準備再投入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：西南方向

