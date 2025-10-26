每日星座運勢／天秤健康勿不當回事 要有正常作息
牡羊座
短評：收穫頗多的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。
【愛情運★★★☆☆】
熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。
【事業運★★★☆☆】
心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。
【財富運★★☆☆☆】
財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00am 櫻桃紅
開運方位：東南方向
金牛座
短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。
【整體運★★★★★】
如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。
【愛情運★★★★☆】
另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。
【事業運★★★★★】
充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。
【財富運★★★★☆】
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-1:00pm 咖啡棕
開運方位：東北方向
雙子座
短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。
【整體運★★★★☆】
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。
【事業運★★★★★】
精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。
【財富運★★★★☆】
適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 玉米黃
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：誠懇是好的生活態度。
【整體運★★★☆☆】
選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。
【事業運★★★☆☆】
對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！
【財富運★★★☆☆】
有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00am 玳瑁棕
開運方位：正北方向
獅子座
短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。
【整體運★★★☆☆】
愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。
【愛情運★★☆☆☆】
在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！
【事業運★★★★☆】
表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。
【財富運★★★☆☆】
小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00am 象牙白
開運方位：正東方向
處女座
短評：相信自己的判斷。
【整體運★★★☆☆】
與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。
【愛情運★★★★☆】
桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。
【事業運★★★☆☆】
聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。
【財富運★★★☆☆】
想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 祖母綠
開運方位：東北方向
天秤座
短評：別把健康不當回事，要有正常的作息時間。
【整體運★★★☆☆】
雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。
【事業運★★★☆☆】
有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！
【財富運★★★★☆】
金錢上有支援者。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00pm 香檳金
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：對數字較敏感，有機會獲利。
【整體運★★★☆☆】
今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。
【事業運★★★☆☆】
精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。
【財富運★★★★☆】
容易把錢花在自己身上，好好享受一番！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 臘梅白
開運方位：正東方向
射手座
短評：伴侶小別勝新婚。
【整體運★★★★☆】
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
【愛情運★★★★☆】
適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
【事業運★★★☆☆】
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
【財富運★★★★★】
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00pm 夕陽橙
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：有心想事成的愉悅感。
【整體運★★★★★】
與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。
【愛情運★★★★☆】
單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。
【事業運★★★★☆】
享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！
【財富運★★★★★】
有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 蘭花紫
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。
【整體運★★★☆☆】
愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！
【事業運★★★☆☆】
較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。
【財富運★★★☆☆】
金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00pm 羽絨白
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。
【整體運★★★★☆】
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
【愛情運★★★☆☆】
在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！
【事業運★★★★★】
頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。
【財富運★★★★☆】
儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙
開運方位：西南方向
