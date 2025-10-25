每日星座運勢／獅子遇困難請求幫助 會有人出援助

2025-10-25

牡羊座

短評：注重過程，少計較結果。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：知足常樂、感恩常樂。

【整體運★★★☆☆】

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！

【事業運★★☆☆☆】

有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。

【財富運★★★☆☆】

有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

雙子座

短評：平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

【整體運★★★☆☆】

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。

【愛情運★★★☆☆】

愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。

【事業運★★★★☆】

好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！

【財富運★★☆☆☆】

消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

【整體運★★★★☆】

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

【愛情運★★★★☆】

有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。

【財富運★★★☆☆】

謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

獅子座

短評：用腦過度，更顯疲倦。

【整體運★★★☆☆】

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★★☆☆】

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

【財富運★★☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：被愛包圍。

【整體運★★★★☆】

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

【愛情運★★★★★】

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

【整體運★★★☆☆】

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

【愛情運★★★★☆】

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

【事業運★★★☆☆】

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

【財富運★★☆☆☆】

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

【整體運★★★★★】

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

【事業運★★★★★】

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

【財富運★★★★☆】

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：將愛換個方式說出來。

【整體運★★★☆☆】

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

【愛情運★★★☆☆】

想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！

【事業運★★★☆☆】

會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！

【財富運★★★★☆】

能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：不要坐以待斃。

【整體運★★★☆☆】

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★★★★☆】

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

【財富運★★★☆☆】

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

【整體運★★★★☆】

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！

【事業運★★★☆☆】

良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】