每日星座運勢／摩羯愛一個人要讓他 感覺被你需要

2025-10-24

牡羊座

短評：喜歡的味道自己製造。

【整體運★★★☆☆】

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

【事業運★★★☆☆】

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

金牛座

短評：過多的忽略，是出自你內心深處的不在乎。

【整體運★★★★☆】

分隔兩地的戀人因缺少聯繫，致使戀情發生摩擦，心中感到十分不安；資金周轉困難，進行短期投資收益會比較不錯；上司分配給你新的任務，讓你熱情高漲，幹勁十足。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的幻境。

【事業運★★★★☆】

能清楚地認識自我並稍做調整，遇事多了幾分耐心與想法，表現不錯。

【財富運★★★★☆】

財運平順，適合快打快攻。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 大理石灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢順利，易獲得賞識。

【整體運★★★☆☆】

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

容易對愛退縮，如果不敢嘗試大膽靠近，想要戀愛比較困難。

【事業運★★★★☆】

有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。

【財富運★★★☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 象牙白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 薔薇粉

開運方位：西南方向

處女座

短評：做自己感興趣的事會很愉快。

【整體運★★★☆☆】

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

【事業運★★★☆☆】

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

【財富運★★★☆☆】

好好休息，身體健康是最大的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：財運低落，小心理財。

【整體運★★☆☆☆】

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

【事業運★★☆☆☆】

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：有了好心情，就會有好運相隨。

【整體運★★★★☆】

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

【愛情運★★★☆☆】

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。

【事業運★★★★☆】

一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。

【財富運★★★★☆】

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 乳酪白

開運方位：西北方向

射手座

短評：處事過於感性，容易意氣用事。

【整體運★☆☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

【財富運★★☆☆☆】

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 硃砂紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：愛一個人，就要給他愛你的機會。

【整體運★★★★★】

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

研究心強，適合花心思鑽研理財和投資之道，易挖掘到商機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

【整體運★★★★☆】

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

【愛情運★★★★☆】

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

【事業運★★★★☆】

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

