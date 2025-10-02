每日星座運勢／摩羯笑容眼神柔和點 讓愛情運加溫

2025-10-02

牡羊座

短評：切勿貪得無厭。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天宜外出。

【整體運★★★☆☆】

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

【愛情運★★★★☆】

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

【事業運★★☆☆☆】

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

【財富運★★★☆☆】

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：別將關係複雜化！

【整體運★★★★☆】

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

【愛情運★★★☆☆】

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

【事業運★★★★☆】

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

【財富運★★★★☆】

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

獅子座

短評：加強行動力，愛情才能馬到成功。

【整體運★★★☆☆】

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

處女座

短評：需多給自己打氣的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

【財富運★★★☆☆】

保守理財，才能降低財務波動。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

天秤座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 可可棕

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：多近貴人，遠離小人。

【整體運★★★☆☆】

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

無法做到完全信任他人，且讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

【財富運★★☆☆☆】

易把錢財花在吃喝享受上，想要守住錢財，應減少應酬、婉拒聚餐等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：切忌蠻幹。

【整體運★★☆☆☆】

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

【愛情運★★★☆☆】

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

【財富運★★☆☆☆】

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

【整體運★★★★★】

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

當你拿出足夠的信心去面對問題時，貴人將會出現，機會也會隨之而來。

【財富運★★★★★】

偏財運頗旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：在另一半面前易動怒。

【整體運★☆☆☆☆】

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

【愛情運★★☆☆☆】

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，切忌耍小孩子脾氣，待人處事需寬和。

【財富運★★☆☆☆】

減少不必要的交際應酬，有利存錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：求財慾望強烈，進財機會頗多。

【整體運★★★★☆】

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

客源增加了，生意自然興旺。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 寶石藍

開運方位：東北方向

