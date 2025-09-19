下周星座運勢／火星入天蠍…水瓶事業添柴、這星座對賺錢很有想法
下周(9/21-9/27)運勢如何呢？9/22我們將遇到處女座日蝕與處女新月，將為我們帶來新起點與重啟，生活主題上將特別和健康、秩序、工作有關。9/22當天火星也同時進入天蠍，行動力更為專注，情緒與欲望強烈，適合深入研究或下決定。9/23太陽進入天秤，整個能量將轉向人際、合作與平衡，重視關係經營。
<牡羊座>勇敢正視需求
本周在工作上會有新專案或健康管理的新規劃，適合調整日常習慣。火星進天蠍帶來財務與親密議題的推進，你會更勇敢正視深層需求。太陽進入天秤，將提醒你關係互動是這週的重點，要學會合作與傾聽。
<金牛座>有桃花 注意磨合關係
本周日蝕新月將為你帶來感情或子女相關的新局，單身者有桃花機會。火星進天蠍，伴侶或合作關係變得更強烈，要注意磨合。太陽進入天秤，要留意健康與工作節奏需重新平衡，避免過勞。
<雙子座>工作上有壓力
本周在家庭、住處或家族會有新的安排，可能搬遷或生活規劃。火星進天蠍讓你在工作上動能提升，但也帶來壓力。太陽進入天秤，娛樂與愛情將成為生活的焦點，你會想投入在興趣或戀情中。
<巨蟹座>愛情來了 勇敢表達
本周日蝕新月將開啟新的學習、寫作或短程旅行計劃。火星進天蠍點燃戀愛與創意火花，你更勇敢表達情感。太陽進入天秤，家庭與人際平衡將成為課題，需要顧及親人需求。
<獅子座>家庭方面爆衝突
本周財務與價值觀重啟，可能有新的收入或理財計劃。火星進天蠍，你更有行動力在家庭事務上，但也可能引發衝突。太陽進入天秤，你的社交與溝通將開始活躍，有利於拓展人脈。
<處女座>容易與人爭執
本周日蝕新月將為你帶來自我重生的契機，這是你一年中最重要的轉折。火星進天蠍，行動與語言更具穿透力，要注意爭執。太陽進天秤讓你思考如何創造穩定收入與價值。
<天秤座>對賺錢野心勃勃
本周藉由日蝕新月很適合療癒、放下與內在沉澱。火星進天蠍推動財務與資源運作，你可能更有野心。太陽回到你原來本命的位置，將為你帶來新的自信與能量，是你重新出發的開始。
<天蠍座>行動力強 但當心衝動
本周的日蝕新月將為你帶來新的團隊或社群連結，你的人脈會有重組。火星進入命宮，你的行動力極強，但也容易衝動。太陽入進天秤，很適合先沉澱內心，調整整體狀態再出擊。
<射手座>低調開啟新事業
本周日蝕新月將引發你的事業有新局開展，也可能有新職務或新的方向。火星進天蠍，你會想低調處理秘密計劃或內在轉化。太陽進入天秤，你在社交圈上將更為熱絡，適合經營友情或合作關係。
<摩羯座>團隊可能起衝突
本周的日蝕新月將推動學業、國際、出版或法律相關事務，都會有新的進展。火星進天蠍，你在人脈圈更積極，有可能與團隊衝突。太陽進入天秤，工作將事業成為焦點，要兼顧形象與合作。
<水瓶座>事業添柴衝刺吧
本周日蝕新月將把焦點放在財務共享、投資或心靈療癒，這些是本周的轉折點。火星進入天蠍為你帶來事業動能，你會更專注衝刺目標。太陽進入天秤，將為你拓展視野，規劃進修或旅行的可能。
<雙魚座>渴望追求真相
本周日蝕新月在親密關係中將有重大重啟，可能會引發新的合作或情感選擇。火星進入天蠍，你會更渴望追求真相與自由。太陽進入天秤，提醒你在深層情感或金錢往來上找到平衡。
