快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

習慣單打獨鬥！「3生肖女」最獨立自強 最不依賴別人

聯合新聞網／ 非貓不可
如今有許多女性比男性還堅強，甚至更加獨立自主，凡事都能自己扛起。 圖／pakutaso
如今有許多女性比男性還堅強，甚至更加獨立自主，凡事都能自己扛起。 圖／pakutaso

隨著社會不斷演進，男女之間的平等關係，也越顯自然，但如今卻有許多女性比男性還堅強，甚至更加獨立自主，凡事都能自己扛起，可謂巾幗不讓鬚眉，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

是非分明的馬寶寶，個性熱情又耿直，能夠勇往直前，雖然脾氣火爆，有時又有些躁進，缺乏冷靜，但仍是積極進取，為了能夠有更好的表現，從來不怕困難和挑戰，另外馬寶寶擁有相當強的自信心，非常討厭束縛感，喜歡無拘無束的發揮，因此也就變得獨立自主，敢闖敢拚，很多事情都可以獨自面對，如果你身邊有馬寶寶，你會發現他們比你想像的還要堅強。

第二名：龍

聰明有才氣的龍寶寶，氣場非常強大，他們的個性有些好強，也有些主觀，對於事物都有自己獨特的見解，不一定能夠輕易被說服，同時龍寶寶也不會輕易服輸，並且不怕挑戰，可以說是女王風範，既然是女王，又怎能去依賴他人呢，所以龍寶寶天生就會走向獨立的道路，建立自己的風格，但是建議龍寶寶要親民一點，大過於強大的磁場，只會讓人遠觀而不敢親近。

第一名：虎

性格豪邁的虎寶寶，常常說幹就幹，就走就走，雖然易動真情，具有正義感，但也容易剛愎自用，過於頑強，顯得有些孤傲，在職場或生活上，虎寶寶具有強烈的自信心，他們不喜歡被人左右，更不會依賴他人，總是想取得主導權，努力邁向自己的目標和理想，既使要一肩扛起重擔，也毫不畏懼，但奉勸虎寶寶，別太逞強，多一個人的幫助，才能讓自己更輕鬆。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

女王 自信 依賴 生肖運勢

延伸閱讀

四生肖秋分有明顯收穫！屬羊職場運大開 屬馬社交能力達新高峰

明豔美人降臨！倪妮「逆天美腿配黑絲襪」美得好高級「0修圖狀態超能打」生圖女王氣場全開

9月23日「秋分」報到！四禁忌一次看、4生肖要避災

周二入「秋分」…4生肖接福 1行業事業運大爆發

相關新聞

習慣單打獨鬥！「3生肖女」最獨立自強 最不依賴別人

隨著社會不斷演進，男女之間的平等關係，也越顯自然，但如今卻有許多女性比男性還堅強，甚至更加獨立自主，凡事都能自己扛起，可謂巾幗不讓鬚眉，一起來看看是哪幾個生肖。

衰神附體！3星座秋冬運勢超低迷...牡羊壓力山大、他小心「高處跌落」

生肖會有犯太歲的問題，星座會有此狀況嗎？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享，3個秋冬之際到年末，運勢比較卡關的星座，可能出現健康問題，甚至有「多做少成」的狀況。

每日星座運勢／天秤有新的工作機會 別害怕做改變

2025-09-25牡羊座短評：平穩安寧的一天。【整體運】今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通

秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單 掌握「開運3神招」整年不怕霉運來

2025年秋分落在國曆9月23日（星期二），秋分是晝夜平分、陰陽平衡的時節，也是秋季氣運由盛轉收的關鍵節點。古人說：「秋分者，陰陽相半也」，意味著這段時間要學會取捨、平衡，是沉澱內心、重新布局的重要時機。民俗信仰中，秋分是調整命運、扭轉氣場的黃金節氣，把握得好，有機會讓整個下半年扶搖直上！

在外脾氣大！「三生肖老公」回家聽老婆的話 ...寵妻又愛家

在十二生肖中，有些男人脾氣來得快，說話直白，表面上讓人覺得很強勢、很兇狠。但進入婚姻後，卻是鐵漢柔情，卻對老婆有求必應、言聽計從，根本「寵妻代表」。搜狐網分享，脾氣暴躁，卻對老婆說一不二的三生肖男，快看看有你嗎？

四生肖秋分有明顯收穫！屬羊職場運大開 屬馬社交能力達新高峰

9月23日是秋分，也是秋季的中間點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這段期間不僅象徵萬物由成長邁向收穫，也意味著人際、情感與工作上有修復、圓滿的契機，四生肖在秋分能量加持下，將有明顯收穫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。