習慣單打獨鬥！「3生肖女」最獨立自強 最不依賴別人

隨著社會不斷演進，男女之間的平等關係，也越顯自然，但如今卻有許多女性比男性還堅強，甚至更加獨立自主，凡事都能自己扛起，可謂巾幗不讓鬚眉，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

是非分明的馬寶寶，個性熱情又耿直，能夠勇往直前，雖然脾氣火爆，有時又有些躁進，缺乏冷靜，但仍是積極進取，為了能夠有更好的表現，從來不怕困難和挑戰，另外馬寶寶擁有相當強的自信心，非常討厭束縛感，喜歡無拘無束的發揮，因此也就變得獨立自主，敢闖敢拚，很多事情都可以獨自面對，如果你身邊有馬寶寶，你會發現他們比你想像的還要堅強。

第二名：龍

聰明有才氣的龍寶寶，氣場非常強大，他們的個性有些好強，也有些主觀，對於事物都有自己獨特的見解，不一定能夠輕易被說服，同時龍寶寶也不會輕易服輸，並且不怕挑戰，可以說是女王風範，既然是女王，又怎能去依賴他人呢，所以龍寶寶天生就會走向獨立的道路，建立自己的風格，但是建議龍寶寶要親民一點，大過於強大的磁場，只會讓人遠觀而不敢親近。

第一名：虎

性格豪邁的虎寶寶，常常說幹就幹，就走就走，雖然易動真情，具有正義感，但也容易剛愎自用，過於頑強，顯得有些孤傲，在職場或生活上，虎寶寶具有強烈的自信心，他們不喜歡被人左右，更不會依賴他人，總是想取得主導權，努力邁向自己的目標和理想，既使要一肩扛起重擔，也毫不畏懼，但奉勸虎寶寶，別太逞強，多一個人的幫助，才能讓自己更輕鬆。

