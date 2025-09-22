本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

快訊

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。示意圖／AI生成
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要打起精神，就能讓荷包大大的進補一番，有人則是被財氣漸漸包圍，獲得一筆豐厚的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬虎

工廠工作雖然乏味，但卻需要長時間保持極大的專注力，如果你是工廠的作業員，本周將會是非常勞累的一周，在這段時間裡，工廠可能會接到大筆訂單，需要你加班趕工，甚至是犧牲休假，雖然辛苦又勞累，但可別埋怨，因為到時候必能領到一筆豐厚的加班費。

第四名：血型B型+生肖屬雞

維修工作就像在解謎一樣，不僅要有經驗，更需要敏銳的觀察力，如果你是專門在維修汽機車、3C器材、家電等的工作者，本周生意扶搖直上，在這段時間裡，會有許多人前來報修，你可要打起精神，一一克服難關，屆時不僅能贏得好評，也替自己的荷包大大的進補一番。

第三名：血型O型+生肖屬龍

隨著國人的觀念改變，對於保險的態度也越來越能夠接受，如果你是保險業務，無論是醫療壽險，或是產險、旅遊險，本周的運勢大好，會有許多人透過引薦前來詢問，你可要拿出專業，好好的詳細介紹，不要放過任何一個機會，就能簽下好幾張保單，讓自己的業績一飛衝天。

第二名：血型O型+生肖屬牛

充滿各式五花八門、新奇小物的夜市，常吸引著許多人前去尋寶探索，如果是你在夜市做生意，專門販售生活用品、服飾、飾品等的業者，本周的財運相當不錯，在這段時間裡，記得嶄露笑容可掬的態度，並清楚標示價格，就能讓你的生意絡繹不絕，帶來滿滿的財富。

第一名：血型A型+生肖屬羊

不勞而獲雖然並不可取，但人總有著投機心態，希望天上能夠掉下餡餅，讓自己得到意外驚喜，而本周的你，即將成為幸運兒，在這段時間裡，你已被財氣漸漸包圍，請準備一個金元寶放在桌前，三天後再到住家南方三公里內購買彩劵，就有機會得到老天眷顧，獲得一筆豐厚的財富。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財富 多人

