月亮進獅子座！「4星座」迎來職場高光時刻 晉升機會來了

聯合新聞網／ 綜合報導
四個星座個人的存在感與影響力將被大幅放大，在工作簡報、跨部門協作或日常溝通中，自然成為眾人目光的焦點。 圖／ingimage

當象徵情緒與內在需求的「月亮」來到自信熱情的獅子座，宇宙的能量將點燃我們的表現慾望，也鼓勵我們勇敢地展現真實的自我。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這段期間，以下四個星座個人的存在感與影響力將被大幅放大，在工作簡報、跨部門協作或日常溝通中，自然成為眾人目光的焦點。這是將個人特質融入職場表現、爭取掌聲與機會的最佳時機。請同時參考太陽與上升星座。

獅子座

對於獅子座而言，月亮進入本命星座時將帶來極大的情感回應與能量回饋。這是一段能見度大增、自信指數飆升的時間。你天生擁有領袖氣質與表現欲，而這段時間你在工作上的每一個決策、每一次發言，都將展現十足的魄力與吸引力。同事與上司難以忽視你的存在，你可能會被賦予重要專案，並在其中展現傑出的領導與協調能力。這種從容掌控與獨特魅力將轉化為職場上的聲望，為未來發展奠定堅實基礎。

射手座

射手座本身就充滿樂觀與冒險精神，而當月亮進入獅子座時，這份熱情將被進一步放大，轉化為推動團隊前行的力量。在團隊合作中，你的存在將成為士氣提升的關鍵。無論是在低潮時打氣，或是在壓力中保持輕鬆氛圍，你的幽默與正向能量都能迅速感染身邊的人。這段時間的你，不僅能順利完成任務，還會讓工作氛圍變得更歡樂、更有凝聚力，自然成為團隊中最受歡迎的人物。

牡羊座

牡羊座在這段期間，行動力將成為你在職場上的關鍵優勢。你原本就不喜歡拖延、講求效率，當月亮與獅子座能量結合時，會進一步激發你面對挑戰時的果斷與行動力。在面對新的任務或突發狀況時，你總是第一個站出來解決問題，這種「說到做到」的特質，會讓你在同儕間迅速脫穎而出。無論是在處理緊急狀況還是推動新專案，你的實力與執行力都將贏得上司的信任與更多發展機會。

雙子座

月亮進入獅子座期間，雙子座的語言魅力與社交手腕將表現得淋漓盡致。你在溝通、協調與整合資訊上的能力，讓你成為團隊中不可或缺的關鍵角色。當意見分歧或進度卡關時，你能以清晰、條理分明的方式促進對話與共識，提升整體效率。同時，你在社交場合中的風趣與機智，也將為你帶來新的人脈與合作契機。這些連結有可能在未來成為你職場突破的助力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

職場 星座運勢

