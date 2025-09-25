衰神附體！3星座秋冬運勢超低迷...牡羊壓力山大、他小心「高處跌落」

生肖會有犯太歲的問題，星座會有此狀況嗎？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》分享，3個秋冬之際到年末，運勢比較卡關的星座，可能出現健康問題，甚至有「多做少成」的狀況。

TOP3 水瓶座

水瓶座今年會出現犯太歲的現象，主要是因為冥王星正式進入水瓶座的天空中運行，會運行很長一段時間。水瓶座可能出現全新的問題，源自於環境的改變，所造成內心的衝擊，另外更要注意高處跌落的現象，走樓梯、爬山或爬高換燈泡都要小心。

TOP2 獅子座

冥王星進入水瓶座，其對宮就是獅子座，會造成池魚之殃。今年到年底要務必注意健康以及情緒問題，身心靈可能有狀況，可能環境傷害導致健康受損，或是不良生活習慣可能影響健康。冥王星跟因果有關，今年如果做一些偷雞摸狗的事，就容易吸引到很奇怪的人事物發生，拖累你的運勢。

TOP1 牡羊座

2025年牡羊座天空中出現兩顆交剋的星，就是土星跟海王星，代表環境的改變，可能對牡羊座造成非常大的衝擊，牡羊座本身是願意克服困難的人，但是時局的變化造成的衝擊與壓力，會導致牡羊座今年出現壓力山大的現象。

