迎來新契機！4生肖秋冬「好運上門」...牛家裡添新成員、他遇到貴人
秋天逼近，各生肖的運勢如何發展呢？命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩中》分享4個生肖在秋冬之際會發生好的生活上的變動，快來看看你有沒有這方面的好運吧！
TOP1 生肖牛／喜事臨門 添丁進財
屬牛的人家裡可能會加入新成員，或是新的寵物，抑或是在買房子跟工作上，與家裡產生新的共識，出現一些新的生活變化，會使家人們的關係更加融洽。
TOP2 生肖兔／職場升遷 廣開財路
屬兔的人在事業上會有新的變動，可能會有新的工作或升遷，甚至可能增加副業收入，或是能提升專業技能的兼職，可以拓展自身事業的廣度。
TOP3 生肖羊／整理居家 迎回健康
屬羊的人可能會開始重新整理家裡、布置環境，或養成一些運動的習慣、飲食的方式，讓自己身心更加健康，體態也會更加苗條。
TOP4 生肖雞／人脈開拓 多遇貴人
屬雞的人透過人脈的開展，容易遇到貴人，帶給你工作上的幫助，建議可以主動參加一些聚會，投入一些新的嗜好，學習新的事物，或是通過旅行帶回新的靈感，讓自己生活更加愉快。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
