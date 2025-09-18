快訊

聯準會降息1碼「預測年底前再降兩次」 鮑爾不再說就業穩健

今年供電首亮警戒橘燈 限電只差一步 台電還要當鴕鳥？

雙颱將形成 吳德榮：樺加沙可達中颱挾強風豪雨 觀察是否帶來更大威脅

鬼門關倒數…送走好兄弟前別踩雷 禁忌一次看

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民俗專家提醒，在鬼門關倒數期間，入夜盡量別在外面逗留。圖／AI生成
民俗專家提醒，在鬼門關倒數期間，入夜盡量別在外面逗留。圖／AI生成

9月21日是農曆7月30「鬼門關」，民俗專家廖大乙提醒，鬼月尾聲易卡到陰，竹林下、榕樹下、廢墟等易聚陰處避免靠近，避穿黑色，祭拜禁湯湯水水，別說「再見」、「等會兒」、「不要走」等語，以免糾纏不清，以免招惹好兄弟影響運勢

廖大乙指出，今年鬼門關在周日（21日）晚上11時，但好兄弟、好姐妹跟人一樣，也有收假症候群，越近鬼月尾聲玩得越凶，陰氣越強，甚至藏匿或悄悄跟人回家，凡事更要小心防範，以免犯忌卡到陰，輕則影響運勢，重則惹來血光之災。

在鬼門關倒數期間，入夜盡量別在外面逗留，最好晚上7時前就回家，不要摸黑回家，降低與祂們碰到的機率，真的必須出門就戴帽子護住天靈蓋，比較不會被沖煞到；並應避免穿搭黑色系衣物，尤其全黑，容易吸引負能量招陰。

此外，竹林下、榕樹下、廢墟等容易聚陰處，祂們較會停留藏匿，能不去就別去，傍晚5時過後最好遠離，避免無意間被跟上。同時建議，在鬼月所剩的這幾天，若能心存感恩善念，行善布施，誠心普渡，可趨吉避凶，有助下半年的好運勢。

廖大乙說，鬼月尾聲祭拜或鬼門關「總普渡」，切記別說「再見」、「稍等會」、「不要走」等，容易讓祂們不願離去，流連人間；供品準備乾糧和麵，或用豆腐、布丁能分享給更多好兄弟，但千萬別用湯湯水水祭拜，才不會「擱擱纏」糾纏不清。

他再次呼籲，鬼月結束前，凡事更要多留意，尤其犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，別太鐵齒；另，有宗教信仰可在鬼門關當天祭拜地藏王菩薩祝壽祈願，龍、狗、牛、羊4生肖可在農曆8月初一早上到常去的廟宇祈福，運勢可望一飛沖天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 運勢 好兄弟 鬼門關

延伸閱讀

地藏王菩薩是陰神？鬼月拜不拜有疑 命理師解惑：屬正神可拜

柯文哲赴桃園祭拜柯爸牌位 民俗專家：做錯3件事

糗！吃屎哥詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

柯文哲今過火爐踩瓦都對了！這組數字卻出包 專家示警：恐有變數

相關新聞

鬼門關倒數…送走好兄弟前別踩雷 禁忌一次看

9月21日是農曆7月30「鬼門關」，民俗專家廖大乙提醒，鬼月尾聲易卡到陰，竹林下、榕樹下、廢墟等易聚陰處避免靠近，避穿黑...

每日星座運勢／巨蟹天真無邪的笑容 讓戀愛更順利

2025-09-18牡羊座短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。【整體運】愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，

秋冬逢凶化吉！3星座+3生肖拋開「衰神」 事業財運雙豐收

秋冬交替，不少人感到事事不順，但危機中往往藏著轉機。這段時間，如果懂得抓住機會、善用能量，就能將困境轉化為成長養分，迎來運勢大逆轉。塔羅牌老師艾菲爾分享，以下三個星座與三個生肖，秋冬將順勢擺脫衰運，迎好運。請同時參考太陽、上升星座。

不夠溫柔…但絕對幫夫！三星座「必娶女人」賺錢顧家、遇事還能一肩扛

現代社會在改變，傳統上要求妻子必須溫柔體貼，無微不至照顧全家的時代已經過去了。搜狐網分享有三個星座女生，少了一點溫柔婉約，但卻多了一點精明幹練，能照顧家庭、扶持丈夫，把家裡打理的井井有條，也能給予伴侶滿滿支持，娶到根本賺到。

越在乎越冷漠？四星座愛得很彆扭…天蠍傲嬌、他不說話「細節全是愛」

愛情裡總有些人表裡不一，明明很在乎，內心愛意洶湧，卻偏偏要裝作冷淡。搜狐網點名4個星座，就是愛得笨拙、愛得彆扭的代表，快來看穿他們小心思。

農曆8月運勢／虎馬狗注意血光災、「三動物」不能貪…容易被騙

命理師湯鎮瑋老師臉書分享，「農曆八月份十二生肖運勢大解析」」影片，時間從國曆9月22日到10月21日，老師將12生肖分成四組，提醒該注意那些事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。