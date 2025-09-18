鬼門關倒數…送走好兄弟前別踩雷 禁忌一次看

9月21日是農曆7月30「鬼門關」，民俗專家廖大乙提醒，鬼月尾聲易卡到陰，竹林下、榕樹下、廢墟等易聚陰處避免靠近，避穿黑色，祭拜禁湯湯水水，別說「再見」、「等會兒」、「不要走」等語，以免糾纏不清，以免招惹好兄弟影響運勢。

廖大乙指出，今年鬼門關在周日（21日）晚上11時，但好兄弟、好姐妹跟人一樣，也有收假症候群，越近鬼月尾聲玩得越凶，陰氣越強，甚至藏匿或悄悄跟人回家，凡事更要小心防範，以免犯忌卡到陰，輕則影響運勢，重則惹來血光之災。

在鬼門關倒數期間，入夜盡量別在外面逗留，最好晚上7時前就回家，不要摸黑回家，降低與祂們碰到的機率，真的必須出門就戴帽子護住天靈蓋，比較不會被沖煞到；並應避免穿搭黑色系衣物，尤其全黑，容易吸引負能量招陰。

此外，竹林下、榕樹下、廢墟等容易聚陰處，祂們較會停留藏匿，能不去就別去，傍晚5時過後最好遠離，避免無意間被跟上。同時建議，在鬼月所剩的這幾天，若能心存感恩善念，行善布施，誠心普渡，可趨吉避凶，有助下半年的好運勢。

廖大乙說，鬼月尾聲祭拜或鬼門關「總普渡」，切記別說「再見」、「稍等會」、「不要走」等，容易讓祂們不願離去，流連人間；供品準備乾糧和麵，或用豆腐、布丁能分享給更多好兄弟，但千萬別用湯湯水水祭拜，才不會「擱擱纏」糾纏不清。

他再次呼籲，鬼月結束前，凡事更要多留意，尤其犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，別太鐵齒；另，有宗教信仰可在鬼門關當天祭拜地藏王菩薩祝壽祈願，龍、狗、牛、羊4生肖可在農曆8月初一早上到常去的廟宇祈福，運勢可望一飛沖天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

