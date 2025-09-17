秋冬逢凶化吉！3星座+3生肖拋開「衰神」 事業財運雙豐收

秋冬交替，不少人感到事事不順，但危機中往往藏著轉機。這段時間，如果懂得抓住機會、善用能量，就能將困境轉化為成長養分，迎來運勢大逆轉。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，以下三個星座與三個生肖，秋冬將順勢擺脫衰運，迎好運。請同時參考太陽、上升星座。

巨蟹座／家運、事業運雙收

秋冬的巨蟹座朋友，家庭與工作將迎來轉機。過去的家庭或情緒困擾可能讓你分心，但這段時間，你將有機會與家人坦誠溝通，化解長久誤會。內心平和的你，在工作上也能大放異彩，可能獲得重要專案或升職機會，家庭與事業雙豐收。

天秤座／貴人出手 困境迎刃而解

天秤座秋冬運勢受社交能量加持，困境有望迎刃而解。近期遇到的工作或人際難題，會有貴人出現相助，提供資源或建議。保持開放態度，主動建立連結，你的努力將被看見，運勢逆轉指日可待。

射手座／危機是轉機 成功逆襲

射手座的朋友，秋冬是將險境化為契機的時期。過往的小失誤或冒險可能帶來意外收穫，一個專案的轉機或決策的突破，都可能引領新方向。樂觀與冒險精神將助你在困境中找到機會，大膽嘗試就能翻盤。

生肖牛／穩紮穩打 貴人在身邊

勤奮踏實的牛，秋冬將收穫努力的回報。工作專案因堅持而被認可，理財穩健，財務狀況穩固。專注本業、累積經驗，貴人也會在身邊提供支持，助你事業更上一層樓。

生肖狗／忠誠善良 收穫好人緣

忠誠重情的狗，過去的善意將被回報。遇到困難時，曾經幫助過的人或舊友會伸出援手。多參與社交活動，拓展人脈，你的真誠與善良將成為逆轉衰運的最大資產。

生肖虎／勇於突破 事業高飛

對虎來說，秋冬是突破現狀的最佳時機。勇敢提出新點子、挑戰新領域，貴人或合作夥伴將提供支持。只要踏出舒適圈，事業就能實現跨越式發展，迎來意想不到的好運。

