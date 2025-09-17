不夠溫柔…但絕對幫夫！三星座「必娶女人」賺錢顧家、遇事還能一肩扛
現代社會在改變，傳統上要求妻子必須溫柔體貼，無微不至照顧全家的時代已經過去了。搜狐網分享有三個星座女生，少了一點溫柔婉約，但卻多了一點精明幹練，能照顧家庭、扶持丈夫，把家裡打理的井井有條，也能給予伴侶滿滿支持，娶到根本賺到。
摩羯座／拚命三娘 可靠家庭支柱
摩羯女向來以「拚命三娘」聞名，對工作嚴謹、對生活熱情。婚後的她們往往成為家裡最可靠的支柱，不只願意扛起經濟責任，也懂得在精神上給伴侶滿滿支持。她們擅長規劃、善於平衡，讓家庭井然有序。
金牛座／理財高手 打造溫馨環境
金牛女務實穩重，婚後更展現出強大的責任感。她們會細心規劃收支，錢要花在刀口上，確保家庭穩健成長。除此之外，她們也重視居家氛圍，懂得營造舒適溫馨的環境，讓家人都能安心依靠。
雙魚座／外柔內剛 用愛化解困難
別被雙魚女的浪漫外表騙了！在婚姻裡，她們其實很有智慧與勇氣。遇到矛盾，她們懂得用愛與包容化解，遇到挑戰，更能與伴侶攜手抗壓。雙魚女看似柔弱，卻能在關鍵時刻成為最堅強的依靠。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言