越在乎越冷漠？四星座愛得很彆扭…天蠍傲嬌、他不說話「細節全是愛」

愛情裡總有些人表裡不一，明明很在乎，內心愛意洶湧，表面卻偏偏要裝作冷淡。搜狐網點名4個星座，就是愛得彆扭的代表，快來看穿他們小心思。

牡羊座／內心澎湃 假裝冷靜

牡羊一向直率，但陷入感情時，他們卻怕太主動被識破心思。於是，牡羊座會假裝冷靜，但只要你需要，他們又會第一時間衝到你眼前，默默安排好一切。

金牛座／悶不吭聲 愛在細節裡

金牛不愛甜言蜜語，戀愛時甚至有點木訥。因為太在乎你，金牛越怕說錯話，乾脆沉默，他們總是以實際行動把愛藏進細節裡。

雙子座／內心拉扯 想保有距離

雙子愛自由，也希望愛情保有新鮮感。當雙子發現自己真心愛上一個人時，常會刻意拉開距離，像在玩「推拉」遊戲。冷漠背後，其實只是雙子怕自己陷太深。

天蠍座／傲嬌屬性 渴望被理解

天蠍深情又神秘，面對越在乎的人，越不願表露真情，還有點小傲嬌。天蠍座習慣用冷淡掩飾脆弱，天蠍座希望你能讀懂他們的內心，而不是只看到表面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦