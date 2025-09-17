農曆8月運勢／虎馬狗注意血光災、「三動物」不能貪…容易被騙

命理師湯鎮瑋老師臉書分享，「農曆八月份十二生肖運勢大解析」」影片，時間從國曆9月22日到10月21日，老師將12生肖分成四組，提醒該注意那些事。

▍猴鼠龍／廣結善緣 人脈通錢脈

這組注意人和，廣結善緣。本月有很多機會，也會遇到很多人，要注意表情管理和說話，避免得罪人。廣結善緣容易遇貴人，也帶來錢脈。想要開運，可以多拜觀音菩薩。多穿金銀色系衣服飾品，配戴金珀。

★猴

猴有太陽星，會「以名帶利」，做好口碑，工作或事業就會更好。越接近10月中旬，猴容易被誤會，要更柔軟一點，更注意自己的情緒、態度，避免被陷害。

★鼠

鼠可能會遇喜事，有機會戀愛結婚生子，或親友有喜事。本月福星入座，可以多行善布施，迴向冤親債主，累積福德。越接近10月中旬，鼠容易溝通產生誤會，或是受到委屈，要堅持自己的原則。

★龍

龍要多聽家中長輩的意見，虛心受教，不要太堅持己見，尤其多聽女性長輩說的話。越接近10月中旬，龍要注意破財問題，有人勸你投資、借錢都要當心，最好拒絕。

▍蛇雞牛／開創新局 請接受變化

這組本月會開創新局，要接受變化，需要面對新的人事物，建議不要太我執。可能會搬家或工作異動、遠行或要去異地發展，建議勇於接受挑戰，順其自然，接受變化，雖有無奈但不要抗拒，反而會變成收穫。想要開運，可以多拜土地公，多穿黃色系衣服飾品，配戴黃水晶、蜜蠟。

★蛇

越接近10月中旬，蛇會花費變多，建議管控預算。本月有外出旅遊運，出遊也是一筆花費。

★雞

雞建議穩扎穩打，凡事別急，也不要強出頭，不要被人慫恿當槍使，反而承擔苦果。

★牛

牛要多修福報，不能投機取巧，容易業力現形。建議安分守法，按部就班做事情就好。

▍虎馬狗／注意健康 容易有血光

這組本月可多學習一技之長，或是展現才華，但注意健康問題。本月會有很多任務待處理，雖有成就感，但也很累。建議本月培養第二專長，增進自己的能力。不要熬夜，也要當心血光災，避免過勞，多運動多休息。想要開運，可以拜藥師佛，可以多穿藍色、黑色系衣服飾品，配戴黑曜石、翁珀。

★虎

白虎星入座，虎容易有血光災，建議可以多捐血化解。

★馬

馬有一顆五鬼星，容易犯小人，遇到衝突，建議要有智慧去處理情緒，保護自己，避免落入小人圈套。

★狗

狗要注意健康，廣結善緣，如果從事業務工作，對人不要有分別心，不要大小眼，會容易錯失良機。

▍豬兔羊／不能有貪念 多修智慧

這組本月容易落入別人設下的騙局或陷阱，建議不可以有貪念，要多修智慧，放下執念，避免造成損失。想要開運，可以多拜綠度母，多穿綠色系衣服飾品，配戴綠珀、綠幽靈。

★豬

豬要多注意健康，不要太累，當心舊疾復發。也要當心周圍人的陷阱，不要有貪念。

★兔

兔本月容易覺得委屈，但不要急著反擊，先忍耐觀察，因為急著解釋可能越描越黑。但是若遇到嚴重的事情，也不要一昧吞忍，先收集證據，不要急著出手。

★羊

羊本月內心小劇場太多，容易陷入憂鬱。建議遇到事情該問就問，該放下就放下。凡事不要心存僥倖，感情上也不要亂來，尤其男生容易有現世報，一定要潔身自愛，以免陷入桃色糾紛。女生要多衝刺事業，可以賺錢。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦