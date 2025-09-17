快訊

四星座年底有「桃花劫」！可能遇恐怖情人、愛情騙子、他莫名變小三

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾指出4生肖應注意年末遇上桃花劫。 示意圖／ingimage
星座專家艾菲爾指出4生肖應注意年末遇上桃花劫。 示意圖／ingimage

隨著年末將近，一股情感能量的浪潮正悄悄湧動。星座專家艾菲爾在臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」透露，對某些星座來說，這能量並非全然美好，反而可能是一場充滿挑戰的「桃花劫」。以下四星座特別注意，同時請參考太陽、上升星座。

天秤座／三人世界 情緒肥皂劇

天秤在年底前容易陷入「三人的情感肥皂劇」。天生追求平衡與和諧的天秤不喜衝突，而這份特質可能在這段時間被有心人利用，一不小心就成為第三者，或同時與兩個對象保持曖昧，難以做出抉擇。對方的甜言蜜語和看似完美的形象，可能會讓天秤產生「遇到美好的緣分」的錯覺。然而隨著關係的深入，才發現陷入複雜且充滿謊言的三角關係。不僅會消耗情感與精力，還會讓天秤失去對愛情的信心。

水瓶座／激情難擋 愛上恐怖情人

艾菲爾提醒，水瓶在年底前要特別小心那些看似獨特、充滿魅力的對象。這期間水瓶可能會遇到與眾不同又有神秘感的人，對方起初表現得充滿激情，讓水瓶誤以為遇見靈魂伴侶，但事實上，這段關係可能是場危險愛情，隨著關係的深入，水瓶也許會發現對方有著強烈的控制慾和佔有欲，甚至情緒不穩定，最後還變成恐怖情人。

射手座／有緣無份 船過水無痕

射手熱愛自由、享受當下，艾菲爾提醒，年底前射手可能遇到有緣無份，船過水無痕的爛桃花。射手可能會在旅行、社交聚會或學習場合期間，與看似志同道合的人擦出火花，充滿激情與新鮮感，會讓射手心動不已。然而緣分可能曇花一現，射手可能因此失落受傷，甚至開始懷疑自己的價值。

雙魚座／夢幻破滅 遇愛情騙子

浪漫多情的雙魚座，在年底前可能出現夢幻破滅的情況，遇上情感騙子的爛桃花。艾菲爾表示，雙魚可能會遇到一個看似深情、充滿魅力，並且能理解雙魚內心世界的對象，然而這可能只是一場精心策劃的騙局，對方不斷對雙魚索取情感支持，甚至涉及金錢利益。當感情破滅，雙魚恐怕留下情感上巨大創傷，更對愛情感到絕望。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桃花 星座 兩性關係 恐怖情人

