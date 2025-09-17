地藏王菩薩是陰神？鬼月拜不拜有疑 命理師解惑：屬正神可拜

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台北看守所有供奉地藏王菩薩佛像。圖／本報資料照
目前正值農曆民俗鬼月，習慣建議信眾不要到陰廟祭拜，今年鬼門關的日子是9月21日，也是地藏王菩薩的成道日，有民眾疑問，地藏王菩薩是否為陰神？命理師楊登嵙說，地藏王菩薩是正神，祈求平安、找工作、求智慧聰明都適合，別再以為地藏王菩薩只管陰間事務。

命理師楊登嵙說，農曆鬼月的習俗通常會建議民眾，不要到祭祀無主孤魂野鬼的萬應公廟、姑娘廟、大眾廟等「陰廟」祭祀，不過今年鬼門關的日子是9月21日，按民俗習慣會在當日辦理地藏王菩薩祝壽法會，衍生地藏王菩薩是否為陰神的疑問。

楊登嵙說，地藏王菩薩又稱為「幽明教主」，地藏王菩薩手持寶珠、錫杖，自願進入地獄超度眾靈魂，曾發過「眾生度盡、方證菩提；地獄不空、誓不成佛」大願，又被稱作大願地藏菩薩。農曆七月十五日是地藏王菩薩生日，七月三十日是成道日，但民間習俗卻將七月的最後一日定為地藏王菩薩生日。

楊登嵙說，會在農曆7月30日鬼門關時，辦理盛大法會向地藏王菩薩祭祀的原因，地藏菩薩王主管的陰間門，會在當天關閉，地藏王菩薩會把幽魂全帶回地府照顧，所以民間習俗才會選在該日向地藏王菩薩祝壽。

楊登嵙解釋，地藏王廟不是陰廟，而是一間管理陰間事宜的正神大廟，地藏王菩薩是佛教中慈悲為懷的大菩薩，因發下「我不入地獄，誰入地獄」的宏大誓願，留守地獄救度眾生。 因此，祭拜地藏王的廟宇，是為祈求超渡、消災解厄，屬於正神廟宇，而非供奉無主孤魂的陰廟。

他說，別再以為地藏王菩薩只管陰間，信眾若有問題都能向祂祈求，包括保平安、找工作、求智慧等，慈悲的地藏菩薩都會傾聽願望。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

習俗 楊登嵙 鬼門關

